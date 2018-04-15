Как построить гармоничные отношения в семье, рассказали молодым родителям Вологодчины

Областной форум Клуба молодых семей «Погода в доме» с 13 по 15 апреля проходит на территории областной столицы. В нем принимают участие более 200 родителей с детьми со всей области. Вологду представляют 18 членов клуба «Счастливая семья».

Форум, организованный областным Центром «Содружество» при поддержке городских властей, нацеливает родителей на осознанное воспитание своих детей. В течение трех дней для участников форума были организованы встречи с психологами по вопросам воспитания, дети в это время посещали образовательно-развлекательные программы.

Также кураторы вологодского движения молодых семей провели занятие «Клубное движение». Они рассказали на своем примере о важности создания подобных объединений. Напомним, клуб «Счастливая семья» работает на базе Молодежного центра «ГОР. СОМ 35», филиалы объединения открыты в разных районах города. Для участников каждый месяц проходит больше десятка событий — это мастер-классы, игры, семинары и другие полезные мероприятия.

«Такие мероприятия, как сегодняшнее, позволяют не только поделиться опытом. Они помогают родителям оценить собственные методы и подчерпнуть новые знания в нелегком деле — воспитании детей. Здесь они слушают мнения специалистов-психологов, обмениваются опытом друг с другом, а также проводят время вместе с семьей», — прокомментировала исполняющая обязанности директора МЦ «ГОР. СОМ 35», куратор клуба «Счастливая семья» Яна Филиппова.

Сегодня, в заключительный день форума, родители и дети посетили совместное мероприятие, где узнали, как, учитывая особенности личности ребенка, развивать его уверенность в себе.