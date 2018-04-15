В Петербурге 5-летний мальчик остался дома один и открыл газ в квартире 

В Петербурге 5-летний ребенок чуть не погиб, открыв газ в квартире, передает Фонтанка.Ру. Инцидент произошел накануне в Калининском районе города.
По предварительным данным, отец забрал ребенка из детского сада и повел домой, но по пути его перехватили сотрудники правоохранительных органов. Дело в том, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом, и теперь попал под подозрение полицейских, которые расследовали дело о похищении велосипеда в доме.
Оперативники потребовали у мужчины пройти вместе с ними, а ребенка отвели домой и закрыли на ключ. Мать мальчика в это время находилась на прогулке с младшим ребенком и ничего не знала о происходящем. Оставшись дома один, малыш решил попить чай и включил газовую плиту, но потом передумал, а завернуть вентиль конфорки забыл.
К счастью, через некоторое время домой вернулась мать ребенка, которая уже с порога почувствовала сильный запах газа и выключила плиту. По словам женщины, ее сын провел в одиночестве целый час. Мальчик не пострадал.
Выяснилось, что полицейские отвозили отца ребенка в 17-й отдел и там брали показания, поэтому его и не было дома так долго. Мать мальчика написала заявление в прокуратуру и обращение на имя губернатора северной столицы Георгия Полтавченко.