В Петербурге 5-летний мальчик остался дома один и открыл газ в квартире

В Петербурге 5-летний ребенок чуть не погиб, открыв газ в квартире, передает Фонтанка.Ру . Инцидент произошел накануне в Калининском районе города.

По предварительным данным, отец забрал ребенка из детского сада и повел домой, но по пути его перехватили сотрудники правоохранительных органов . Дело в том, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом, и теперь попал под подозрение полицейских, которые расследовали дело о похищении велосипеда в доме.

Оперативники потребовали у мужчины пройти вместе с ними, а ребенка отвели домой и закрыли на ключ. Мать мальчика в это время находилась на прогулке с младшим ребенком и ничего не знала о происходящем. Оставшись дома один, малыш решил попить чай и включил газовую плиту, но потом передумал, а завернуть вентиль конфорки забыл.

К счастью, через некоторое время домой вернулась мать ребенка, которая уже с порога почувствовала сильный запах газа и выключила плиту. По словам женщины, ее сын провел в одиночестве целый час. Мальчик не пострадал.