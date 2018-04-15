Вариант от «Варианта»: в сургутском ТРЦ проходит фестиваль

В воскресенье, 15 апреля, на втором этаже ТРЦ «Сургут Сити Молл» состоялся ежегодный фестиваль «Твой Вариант». Данное отчетное мероприятие — это настоящий праздник, который позволяет воспитанникам продемонстрировать достигнутые результаты, получить признание, грамоты, а так же удостоверения мастеров.

В центральной части на установленной сцене демонстрировали свои вокальные, хореографические данные, ораторское и театральное мастерство воспитанники МБУ «Вариант».

На более удаленных площадках развернулись мастер-классы для детей. Здесь каждый ребёнок и взрослый могли окунуться в удивительный мир прикладного творчества, смастерить в уникальной технике брошь на память или сделать милого домового для своего дома.

Цель подобных мастер-классов привлечение новых детей и демонстрация высокого уровня работ, способных создать конкуренцию коммерческим студиям.

Так же вниманию жителей города была представлена выставка детских творческих работ. Работы детей не оставляли равнодушными посетителей торгового центра, каждый хотел сфотографировать шедевры юных художников.

Посмотреть на этот праздник талантов пришло большое количество жителей города Сургута. Это совершенно не удивительно, клубы МБУ «Вариант» имеют огромную популярность среди жителей так как в них может прийти любой желающий от 7 до 30 лет и весело с пользой провести свободное время.

Вариант предлагает следующие направления досуга: — хореография — театральное мастерство; — изобразительное искусство; — декларативно-прикладное искусство; — вокал; — фотостудия;

Важно отметить, что в клубе работают настоящие профессионалы своего дела, они ежедневно обучают детей, даря им и частичку своего тепла.

Причём все это совершенно бесплатно для детей и является прекрасным вариантом досуга после школы. Подумайте сами, Ваш ребенок проводит время не за компьютером, игровой приставкой или телевизором, а находится в муниципальном учреждении, в окружении прекрасных, опытных педагогов, в к котором он самостоятельно может выбрать деятельность, которая ему интересна… Многие ребята именно там знакомятся с новыми возможностями личностного развития, открывая для себя новый мир!

Находясь на фестивале «Твой Вариант», наблюдая весь этот калейдоскоп выступлений, занятий, мастер-классов, работы сплоченной команды, улыбок участников и зрителей, сразу чувствуешь себя частью большой и дружной семьи.

В заключении хочу обратиться ко всем родителям нашего города, бесплатно — это не страшно и не плохо! МБУ «Вариант» — это долгие годы заботы, развития и внимания к детям нашего города. Приводите своих детей в команду лучших педагогов, и вы скоро увидите как ваш ребенок откроет новые таланты, а так же станет более самостоятельным, целеустремленным, коммуникабельным и успешным.