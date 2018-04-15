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Дети Асада отдохнули в «Артеке»
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Дети Асада отдохнули в «Артеке» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
На встрече с российскими парламентариями сирийский президент Башар Асад заявил, что его дети в прошлом году отдохнули в лагере «Артек», рассказал депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
«Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодежью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в «Артеке», — передал слова Асада Саблин, сообщает РИА «Новости».
По словам Асада, его дети после посещения России стали лучше понимать эту страны, а на днях рассказали ему, что «скоро будет закончено строительство крымского моста».
У Асада трое детей — 16-летний Хафез, 14-летняя Зейн, 13-летний Карим.
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