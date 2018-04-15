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В «Артеке» в Крыму отдохнули сыновья Асада и еще сорок детей из Сирии
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В «Артеке» в Крыму отдохнули сыновья Асада и еще сорок детей из Сирии 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российской делегацией рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в лагере «Артек» в Крыму. Об этом заявил журналистам координатор группы по связям Госдумы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин. В «Артеке» ТАСС заявили, что у них в прошлом году побывали более сорока сирийских детей.
Саблин не привел никаких деталей об отдыхе, но указал, что они «стали лучше понимать Россию». По словам Асада, его дети интересуются возведением Крымского моста и следят, как идет строительство, также его дети стали интересоваться политикой.
В пресс-службе «Артека» ТАСС после этого рассказали: «За 2016-2017 годы у нас побывало в „Артеке“ 45 детей (из Сирии). Организаторами их приезда являются Фонд социально-культурных инициатив совместно с Всероссийским военно-патриотическим общественным движением „Юнармия“ и всероссийской общественной организаций ветеранов „Боевое братство“.
»Они выделяют эти путевки в том числе на детей из Сирии. В этом году майская смена у нас патриотическая, посвященная Дню Победы, возможно, что в майскую смену дети из Сирии приедут к нам опять, но пока точной информации об этом нет", — добавил собеседник в пресс-службе.
Международный детский центр «Артек» в прошлом — самый знаменитый пионерский лагерь СССР, в настоящее время это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). «Артек» занимает свыше 200 га, а его береговая линия протянулась на 7 км. В 2017 году центр принял около 39 тыс. детей, в этом году планируется принять 40 тыс.
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