Годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа в Ангарске

Вечером 16 апреля годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает следком.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следственным отделом по городу Ангарск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области начата доследственная проверка.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.