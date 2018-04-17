Ещё
Годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа в Ангарске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа в Ангарске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Вечером 16 апреля годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает следком.
Ребенок получил травмы и был госпитализирован. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следственным отделом по городу Ангарск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области начата доследственная проверка.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
АиФ Иркутск: последние новости
Библионочь пройдет в Молчановке 20 апреля Фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске с 9 по 13 мая Иркутский «Театр Пилигримов» проверяет следственный комитет
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя6
Что стало со звездами «Аншлага»
Команду КВН из НАТО показали Путину3
Что стало с популярными группами и певцами 90-х19
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение