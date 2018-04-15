В Ангарске две горожанки предотвратили возможный несчастный случай с ребенком

Бдительность граждан помогла накануне избежать возможной трагедии с малолетним ребенком в 212 квартале города Ангарска.

Две местные жительницы увидели, что на подоконнике 4-го этажа многоэтажки находится маленький ребенок. При этом

окно было приоткрыто. Одна из них вызвала полицию и МЧС , а вторая

побежала в квартиру. Женщине удалось достучаться и ребенка вовремя сняли

с подоконника.

Прибывшие на место полицейские

установили, что мальчик находился в квартире с подругой матери, которая в это время была на работе. В какой-то момент 19-летняя девушка

отлучилась из комнаты и 2-летний малыш по стоящим возле окна коробках

забрался на подоконник.

В отношении 21-летней матери ребенка

составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ, материалы

направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Руководством Управления МВД России по Ангарскому городскому округу решается вопрос о поощрении бдительных ангарчанок.

Сотрудники полиции призывают родителей

уберечь детей от выпадения из окон и напоминают о недопустимости

оставления малолетних детей без контроля. Необходимо исключить малейшую

возможность самостоятельного открывания ребёнком окна или балкона.

Помните — постоянное внимание и контроль

со стороны взрослых поможет уберечь детей от несчастных случаев. Только

принятые должным образом профилактические меры помогут избежать

трагических последствий.