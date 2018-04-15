Ещё
В Ангарске две горожанки предотвратили возможный несчастный случай с ребенком
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ангарске две горожанки предотвратили возможный несчастный случай с ребенком 

Хот 3 часа назад
Фото: Хот
Бдительность граждан помогла накануне избежать возможной трагедии с малолетним ребенком в 212 квартале города Ангарска.
Две местные жительницы увидели, что на  подоконнике 4-го этажа многоэтажки находится маленький ребенок. При этом
окно было приоткрыто. Одна из них вызвала полицию и МЧС, а вторая
побежала в квартиру. Женщине удалось достучаться и ребенка вовремя сняли
с подоконника.
Прибывшие на место полицейские
установили, что мальчик находился в квартире с подругой матери, которая в  это время была на работе. В какой-то момент 19-летняя девушка
отлучилась из комнаты и 2-летний малыш по стоящим возле окна коробках
забрался на подоконник.
В отношении 21-летней матери ребенка
составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ, материалы
направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Руководством Управления МВД России по Ангарскому городскому округу решается вопрос о поощрении бдительных ангарчанок.
Сотрудники полиции призывают родителей
уберечь детей от выпадения из окон и напоминают о недопустимости
оставления малолетних детей без контроля. Необходимо исключить малейшую
возможность самостоятельного открывания ребёнком окна или балкона.
Помните — постоянное внимание и контроль
со стороны взрослых поможет уберечь детей от несчастных случаев. Только
принятые должным образом профилактические меры помогут избежать
трагических последствий.
Хот: последние новости
Сотрудники полиции призывают родителей обратить внимание на безопасность детей Сергей Левченко сегодня примет участие в заседании Госсовета Один из лучших региональных театров гастролирует в Иркутске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главные хиты Аллы Пугачевой1
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой35
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий6
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение