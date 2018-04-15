В Ангарске две горожанки предотвратили возможный несчастный случай с ребенком 

Бдительность граждан помогла накануне избежать возможной трагедии с малолетним ребенком в 212 квартале города Ангарска.
Две местные жительницы увидели, что на подоконнике 4-го этажа многоэтажки находится маленький ребенок. При этом
окно было приоткрыто. Одна из них вызвала полицию и МЧС, а вторая
побежала в квартиру. Женщине удалось достучаться и ребенка вовремя сняли
с подоконника.
Прибывшие на место полицейские
установили, что мальчик находился в квартире с подругой матери, которая в это время была на работе. В какой-то момент 19-летняя девушка
отлучилась из комнаты и 2-летний малыш по стоящим возле окна коробках
забрался на подоконник.
В отношении 21-летней матери ребенка
составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ, материалы
направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Руководством Управления МВД России по Ангарскому городскому округу решается вопрос о поощрении бдительных ангарчанок.
Сотрудники полиции призывают родителей
уберечь детей от выпадения из окон и напоминают о недопустимости
оставления малолетних детей без контроля. Необходимо исключить малейшую
возможность самостоятельного открывания ребёнком окна или балкона.
Помните — постоянное внимание и контроль
со стороны взрослых поможет уберечь детей от несчастных случаев. Только
принятые должным образом профилактические меры помогут избежать
трагических последствий.