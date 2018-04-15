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В Британии показали революционное детское автокресло с подушками безопасности
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В Британии показали революционное детское автокресло с подушками безопасности 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Компания Maxi-Cosi сделала революционное автомобильное сиденье для детей.
Оно уже поступило в продажу в соединенном королевстве.
Приспособление рассчитано на ребенка с ростом от 61 до 105 сантиметров. Специальный крепежный механизм позволяет разворачивать пре необходимости детское удерживающее устройство на полный угол в 360 градусов.
Если происходит столкновение, то специально разработанная подушка безопасности приходит в действие за 5 сотых секунд.
Тестовые испытания показали, что в экстремальных ситуациях негативные последствия от удара сглаживаются на 55 процентов. Главным образом, защищаются шея и голова ребенка.
В настоящее время производитель работает над увеличением модельного ряда, представители которого призваны свести к минимуму детский травматизм. Интересно, что за основу были взяты конструктивные особенности защитных устройств для мотоциклистов.
Если же говорить о нынешнем автокресле для ребенка, родителям оно доступно по цене, эквивалентной 738 долларам.
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