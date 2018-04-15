Гендиректор «Артека» заявил, что дети Асада жили в центре наравне со всеми

МОСКВА, 15 апреля. / ТАСС /. Руководство Международного детского центра «Артек» не было заранее предупреждено о приезде детей президента Сирии Башара Асада , но даже после того, как это выяснилось, ребята жили в тех же условиях, что и все остальные. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье гендиректор центра Алексей Каспржак.

Как рассказал ранее журналистам депутат Госдумы Дмитрий Саблин по итогам встречи российской делегации с Асадом, дети сирийского лидера в прошлом году отдыхали в «Артеке», после чего «стали лучше понимать Россию».

"Конечно, в итоге мы знали [кто эти ребята], но ничего особенного для них не делалось — жили, как обыкновенные дети. И на самом деле у нас отдыхает большое количество детей разных людей, к которым, как обычно считается, должно быть особое отношение, но у нас его нет. В «Артеке» эти дети получают необходимый социальный опыт", — рассказал Каспржак.

Он уточнил, что трое детей сирийского президента были в разных отрядах в зависимости от возраста, и проблем в общении, связанных с их социальным статусом, не возникало. «Я думаю, что другие ребята прекрасно все понимали — когда они в социальных сетях выкладывают фотографии, там сложно ошибиться. Дети по-другому думают и по-другому мыслят, они лучше, чем мы. Единственная проблема [перед приездом ребят из Сирии] была в том, чтобы найти вожатых, говорящих на арабском, но у них [детей Асада] такой проблемы не было, потому что они англоговорящие», — добавил собеседник агентства.

Директор центра отметил, что в год «Артек» принимает тысячи детей из разных стран мира, с разными менталитетами и традициями, а также из самых разных регионов РФ. Многие вожатые говорят по-английски, а если возникает необходимость в других языках — таких, как арабский или китайский — помогают вузы-партнеры, и в центр приезжают студенты, например, из МГИМО . Не возникает проблем с совершением религиозных обрядов, в частности намаза.

"Я вообще считаю, что «Артек» — это инструмент «мягкой» дипломатии. Пусть дети всех руководителей [стран] приедут, пообщаются и, думаю, они вразумят своих родителей — и американские, и все. Дети живут вне обстоятельств, они искренне относятся к людям, исходя из того, какой это человек, а не какая у него функция. И мне кажется, что они быстрее договорятся, тем более, что им жить в мире, где границ будет меньше, чем сегодня; пусть они научатся договариваться в детском возрасте", — добавил он.

Об «Артеке»

Каспржак также рассказал, что в 2018 году в центр вновь приедут ребята из Сирии — первая смена с их участием пройдет в июле, из этой страны будут 20 человек. Социальный статус детей, посещающих «Артек», самый разный — в прошлой сирийской делегации наравне с детьми президента были и ребята из небогатых селений.

"Был мальчик, и видно, что ему всем селом собирали деньги на билеты — перелет достаточно дорого стоит. Единственное, что у нас дети носят свое, это обувь, и у мальчика она была очень скромная, хотя папа — обувщик", — привел пример собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в «Артеке» побывал один ребенок из Сирии, в 2017 году — 44. Сирийские дети отдыхают в центре по путевкам, которые выделяются российским военно-патриотическим организациям.

Международный детский центр «Артек» — в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. В настоящее время это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). «Артек» занимает свыше 200 га, а его береговая линия протянулась на 7 км. В 2017 году центр принял около 39 тыс. детей, в этом году планируется принять 40 тыс.