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Трехэтажный детский сад готовится к открытию в Красногорске
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Трехэтажный детский сад готовится к открытию в Красногорске 

Газета.Ru 2 часа назад
Детский сад, расположенный по улице Лесной в городе Красногорск получил заключение о соответствии построенного объекта всем необходимым требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), сообщает телеканал «360».
Дошкольное образовательное учреждение готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте Главгосстройнадзора.
Руководитель ведомства Руслан Тагиев заявил, что детский сад, который рассчитан на 280 мест, получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию.
Также уточняется, что заключение о соответствии было оформлено после устранения всех замечаний и проверки, проведенной на объекте инспекторским составом.
Общая площадь трехэтажного детского сада составляет 5 667 квадратных метров.
Известно, что на прилегающей к зданию территории смонтированы специальные теневые навесы, размещены детские игровые комплексы и обустроены спортивные площадки для воспитанников учреждения.
Также уточняется, что в проекте учли требования доступности для маломобильных групп населения.
Детский сад был построен за счет средств местного бюджета. Заказчиком объекта выступает администрация городского округа Красногорск.
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