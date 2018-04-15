Трехэтажный детский сад готовится к открытию в Красногорске

Детский сад, расположенный по улице Лесной в городе Красногорск получил заключение о соответствии построенного объекта всем необходимым требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), сообщает телеканал «360».

Дошкольное образовательное учреждение готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте Главгосстройнадзора.

Руководитель ведомства Руслан Тагиев заявил, что детский сад, который рассчитан на 280 мест, получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию.

Также уточняется, что заключение о соответствии было оформлено после устранения всех замечаний и проверки, проведенной на объекте инспекторским составом.

Общая площадь трехэтажного детского сада составляет 5 667 квадратных метров.

Известно, что на прилегающей к зданию территории смонтированы специальные теневые навесы, размещены детские игровые комплексы и обустроены спортивные площадки для воспитанников учреждения.

Также уточняется, что в проекте учли требования доступности для маломобильных групп населения.

Детский сад был построен за счет средств местного бюджета. Заказчиком объекта выступает администрация городского округа Красногорск.