Путин попросил кабмин поддержать женщин‐предпринимателей с детьми 

Президент России обратился к правительству с просьбой рассмотреть варианты поддержки женщин с детьми, которые занимаются бизнесом, сообщает телеканал «360».
Глава страны таким образом вернулся к вопросу помощи малому и среднему предпринимательству. Информация о поручении была опубликована на официальном сайте Кремля.
Кроме того Владимир Путин предложил членам кабинета министров разработать механизмы стимулов для производителей детского питания.
Во время встречи с предпринимательницами, которая состоялась 7 марта, были затронуты также вопросы соблюдения гражданских прав, развития медицинской отрасли и деятельность финансовых организаций.