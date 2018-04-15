Ещё
Путин попросил кабмин поддержать женщин‐предпринимателей с детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин попросил кабмин поддержать женщин‐предпринимателей с детьми 

Газета.Ru 2 часа назад
Президент России обратился к правительству с просьбой рассмотреть варианты поддержки женщин с детьми, которые занимаются бизнесом, сообщает телеканал «360».
Глава страны таким образом вернулся к вопросу помощи малому и среднему предпринимательству. Информация о поручении была опубликована на официальном сайте Кремля.
Кроме того Владимир Путин предложил членам кабинета министров разработать механизмы стимулов для производителей детского питания.
Во время встречи с предпринимательницами, которая состоялась 7 марта, были затронуты также вопросы соблюдения гражданских прав, развития медицинской отрасли и деятельность финансовых организаций.
Газета.Ru: последние новости
Трехэтажный детский сад готовится к открытию в Красногорске "Чемпионат" запустил проект "Чемпионат. Дети" Проект "Голос.Дети" пожертвует зрительские деньги хоспису и фонду помощи детям с аутизмом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главные хиты Аллы Пугачевой8
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий6
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой35
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение