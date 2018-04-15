Путин попросил кабмин поддержать женщин‐предпринимателей с детьми

Президент России обратился к правительству с просьбой рассмотреть варианты поддержки женщин с детьми, которые занимаются бизнесом, сообщает телеканал «360».

Глава страны таким образом вернулся к вопросу помощи малому и среднему предпринимательству. Информация о поручении была опубликована на официальном сайте Кремля.

Кроме того Владимир Путин предложил членам кабинета министров разработать механизмы стимулов для производителей детского питания.

Во время встречи с предпринимательницами, которая состоялась 7 марта, были затронуты также вопросы соблюдения гражданских прав, развития медицинской отрасли и деятельность финансовых организаций.