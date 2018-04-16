Третьяковская галерея запускает инклюзивный проект «Суть вещей»

Государственная Третьяковская галерея запускает новаторский инклюзивный проект «Суть вещей» в рамках программы «Музей, открытый для всех». Проект адресован в первую очередь детям с ментальными нарушениями и ставит целью разработку музейной образовательной программы нового типа, объединяющей сразу несколько подходов к интерпретации художественных произведений. В основе программы лежит принцип, основанный на комплексном восприятии произведений искусства — визуальном, тактильном, пластическом (восприятие в движении) и слуховом. Партнерами Третьяковской галереи в проекте «Суть вещей» являются «Мастерская художественного проектирования» и интегрированная театральная студия «Круг». Программа рассчитана на средние и старшие классы школ VIII вида (дети с ментальными нарушениями), а также на средние и старшие классы общеобразовательных школ. Занятия с детьми будут проходить по понедельникам, в дни, когда музей закрыт для публики. По результатам программы планируется создать фильм и организовать выставку, в музейных залах будет проведен отчетный перформанс. В день презентации проекта, 16 апреля 2018 года, состоится праздничная программа «От весны к весне…» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: пресс-релиз