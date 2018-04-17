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Ремонтирующийся детсад в Иркутске затопило весенним дождем
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Ремонтирующийся детсад в Иркутске затопило весенним дождем 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Детский сад №28 в микрорайоне Солнечный пострадал из-за весеннего дождя. Из-за залитого верхнего этажа пришлось остановить работу и не принимать детей.
ЧП произошло из-за ремонта кровли. С крыши сняли верхнее покрытие и ремонтировали конструкцию, чтобы защитить здание, крышу затягивали специальным тентом. В воскресенье, 15 апреля в городе поднялся сильный ветер, защитный тент сорвало, дождь затопил крышу, и вода просочилась на второй этаж. Также частично перегорела проводка, из-за чего у учреждения возникли проблемы с электричеством.
Устранить повреждения в саду обещают за три дня. К концу недели детский сад снова должен начать принимать детей.
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