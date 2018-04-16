Терпят молча: как относятся к младенцам-отказникам в больницах

Шокирующие кадры

Видео, вызвавшее возмущение и бурю негодования в адрес врачей, сняла одна из родительниц, проходивших лечение с ребенком в детской городской больнице № 4. По словам женщины, в ожидании очереди на процедуры она стала свидетельницей избиения младенца медсестрой. По ее словам, медик подходила к малышке, поднимала ее и бросала на постель, потом таскала ее по кровати, беря за одну ручку.

«Причем, несмотря на такое отношение, девочка не плакала. Я думаю, значит, это не первый раз», — предположила свидетельница. Возмутительным отношением к отказникам заинтересовались не только жители города, но и Следственный комитет , который уже начал проверку сведений по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«По данным следствия, в 2017 году в детскую ГКБ № 4 имени В. С. Гераськова из перинатального центра одного из роддомов Новосибирска для прохождения лечения поступил новорожденный ребенок. В апреле 2018 года одним из пациентов больницы на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медицинский работник при проведении обследования указанного ребенка жестоко обращается с ним», — сообщил официальный представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин

Главный врач детской городской больницы № 4 Владимир Протопопов делает акцент на том, что сначала нужно проверить правдивость ролика, прежде чем делать выводы и искать виноватых. «По результатам размещения видеоролика в Интернете проводится доследственная проверка Следственным комитетом по Ленинскому району Новосибирска. Выясняется достоверность данного ролика и опрашиваются сотрудники. И качество, и достоверность нужно сначала проверить и доказать. А пока не установлены ни лица, ни время, ни достоверность, ничего. Все должно быть в рамках закона. Одним словом, сейчас работает Следственный комитет», — подытожил главврач.

«Просто попался такой сотрудник»

Детская городская клиническая больница № 4 всегда была на хорошем счету — и оборудование здесь современное, в прошлом году сюда завезли реанимационную технику для недоношенных малышей, и отношение к ребятишкам хорошее. Возможно, именно это и повергло в шок не только пользователей Сети, но и работающих с отказниками специалистов. Лариса Паутова, главный врач специализированного дома ребенка № 1, где проживают оставшиеся без родителей малыши до 4 лет, пояснила: если ребенок заболел и попал в больницу, ответственность за него полностью перекладывается на медучреждение. За 23 года работы к Ларисе Юрьевне поступали дети и из 4-й городской больницы, и главврач дома малютки вспоминает, что отношение к оставшимся без родителей малышам там всегда было идеальное. «Четвертая больница такая хорошая. Наши дети редко поступают в „четверку“, только по индивидуальной договоренности. Поступил новорожденный трехдневный, вообще никакой — необследованный, я договорилась с ее заведующей, потому что там база классная и отношение хорошее, но в любой работе встречается какая-нибудь неадекватная личность, это человеческий фактор. Я считаю, что просто попался такой сотрудник, это ж надо любить детей — у меня, например, случайных людей нет, все по 40 лет работают. Может, там в силу текучки кого-то новенького взяли или, наоборот, „выгорел“ человек, устал. Малыши до 4 лет даже пожаловаться не могут», — с горечью в голосе говорит Лариса Паутова.

Татьяна Комиссарова , главный врач 3-й детской больницы, вздыхает: «Мне очень сложно комментировать ситуацию, потому что медицинский персонал ориентирован исключительно на то, чтобы эффективно и добросовестно ухаживать за любыми пациентами, какая разница, с родителями они или без родителей. Если ребенок находится на территории медицинской организации — это наша зона ответственности, и мы должны обеспечить адекватный полноценный уход».

Временные мамочки

В третьей мочищенской больнице, например, малыши-отказники лежат в специальных палатах по 2-3 человека, лечат и обслуживают их медсестры, а ухаживают за детьми профессиональные няни из благотворительного фонда «Солнечный город». По программе «Больничные дети», реализующейся третий год на территории Новосибирска, одинокие малыши до пяти лет, оставшиеся без попечения родителей, а иногда и домашние дети, с которыми в стационаре в силу определенных обстоятельств не могут находиться родители, попадают в больницу не одни. Специалисты «Солнечного города» вспоминают: одна мама, воспитывающая без мужа четверых детей, не могла лечь в больницу с малышом, и ей на помощь пришли волонтеры.

Няни становятся мамочками — заботятся, играют, кормят, успокаивают. И дети выздоравливают гораздо быстрее. «То, что произошло в 4-й больнице, — это чудовищная история! Слава Богу, в нашей практике таких ситуаций, как эта, не было, и в больницах, где мы работаем, с таким вообще не сталкивались, — говорит Мария Малкина , PR-директор детского благотворительного фонда „Солнечный город“. — Конечно, я понимаю, что у персонала больницы — врачей и медсестер — нет достаточного времени, а иногда и внутренних сил для того, чтобы заботиться о таких детях. А ведь дети, оставшиеся в одиночестве, требуют еще большего внимания, ребенку трудно выздоравливать, если с ним никто не играет, его не успокаивают и не объясняют, что вообще происходит. Если к ребенку два дня никто не подходит — это большой удар по психике, уровень стресса повышается, это очень страшно».

Несмотря на то, что в отличие от 4-й больницы в некоторых больницах служат профессиональные няни от благотворительных фондов, это не всегда спасает детей от издевательств. Так, в январе прошлого года в Новосибирске произошла похожая история: тогда в городской детской клинической больнице № 3 няня привязала полуторагодовалого ребенка, родители которого отлучились из больницы, чтобы сделать флюорографию. Снимок потребовали врачи, а когда мама ребенка уехала в поликлинику, чтобы пройти процедуру, она оставила малыша на попечение няни, следящей за отказниками. Как назло, именно в тот день у волонтера тоже заболел ребенок. Узнав об этом, она, предупредив медперсонал, уехала домой пораньше. А чтобы домашний малыш, в отличие от детдомовских не привыкший к одиночеству, не выпал из кровати, зафиксировала его ручки и ножки медицинскими повязками. Когда мама вернулась в больницу, она увидела следы повязок на ручках ребенка. Родители мальчика написали заявление в областной миндзрав и полицию. Главврач 3-й больницы и няня-волонтер после этой истории были уволены.

Чем в этот раз обернется скандал вокруг жестокого обращения с ребенком в новосибирской больнице, пока неизвестно.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

После начала доследственной проверки стало известно, что юридически пострадавший ребенок — не отказник. Медики нашли свидетельство о рождении. В документ вписана мать. После выздоровления она обязана забрать девочку в семью. В случае отказа органами опеки и попечительства будет принято решение об определении статуса ребенка и его дальнейшем жизнеустройстве.

ФАКТЫ 3 года назад младенцев-отказников стали из роддома передавать сразу в дома ребенка. Раньше они долгое время содержались в обычных больницах.

Сейчас малыши лежат в больнице только по медицинским показаниям. В некоторых больницах с ними занимаются няни из благотворительных фондов. В других они предоставлены сами себе.

ЦИФРЫ 4 больницы области охвачены заботой нянь-волонтеров: городская детская клиническая больница № 3 (филиал на ул. Союза Молодежи), инфекционное отделение ДГКБ № 3 в Мочище, а также больницы Черепаново и Искитима.

9 лет в Новосибирске работают волонтеры, заменяющие мам деткам, лежащим в больницах

15 нянечек в 2017 году в рамках проекта «Больничные дети» работали в областных больницах

807 детей прошли через руки «профессиональных мам» в прошлом году.