В Оренбуржье готовятся к открытию летних лагерей

Накануне заместитель председателя Правительства области Павел Самсонов обсудил с главами городских округов и муниципалитетов вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании.

Среди приоритетных задач организаторов отдыха — обеспечение максимальной безопасности детей в лагерях, сохранение и развитие структуры летнего отдыха, охвата отдыхающих, обеспечение максимальной увлеченности детей и оздоровление несовершеннолетних из неблагополучных семей.

Также участники совещания обсудили новшества в федеральном законодательстве. В первую очередь, требование заключения договора между родителями и лагерем, обязательное размещение на сайтах уполномоченных органов реестра организаций, имеющих допуск к летнему отдыху детей, и рекомендованных туристических маршрутов.

Отметим, что теперь родители могут оставлять жалобы в электронном виде и размещать заявления в открытом доступе, на которые органы власти обязаны будут оперативно отвечать.

Всего этим летом лагеря планируют принять больше 113 тыс. детей. Для этих целей из бюджета выделят свыше 880 млн рублей. Средняя стоимость путевки уже проиндексирована. Также в планах у органов власти — отправить в санаторный оздоровительный лагерь «Золотой колос» Краснодарского края 480 одаренных детей нашей области.