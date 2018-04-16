В Алтайском крае 68% детей от 5 до 18 лет охвачены допобразованием

68% детей в возрасте 5-18 лет (около 230 тысяч человек) охвачено дополнительным образованием в Алтайском крае. Как сообщили в региональном Минобрнауки, в крае работает 267 учреждений допобразования, из них 4 — краевые, 98 — муниципальные.

По словам министра Александра Жидких, в последние годы у детей из Алтайского края особенно популярны инженерно-технические, туристские и естественнонаучные программы. Кроме того, развивается экологическое движение.

В регионе реализуется приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей». Первым шагом к его реализации стало создание детского технопарка «Кванториум.22». В дальнейшем планируется обеспечить доступ сельских детей к современным программам допобразования, развить систему по выявлению способностей каждого ребенка.

Одним из новых направлений профориентационной работы в крае стал «образовательный туризм». Школьники ходят на производства и на специализированные выставки, узнают о профессии «изнутри». В 2018 году также стартует федеральный проект для школьников «Билет в будущее», партнерами которого станут университеты, научные коллективы и предприятия.