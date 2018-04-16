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В Алтайском крае 68% детей от 5 до 18 лет охвачены допобразованием
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В Алтайском крае 68% детей от 5 до 18 лет охвачены допобразованием 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
68% детей в возрасте 5-18 лет (около 230 тысяч человек) охвачено дополнительным образованием в Алтайском крае. Как сообщили в региональном Минобрнауки, в крае работает 267 учреждений допобразования, из них 4 — краевые, 98 — муниципальные.
По словам министра Александра Жидких, в последние годы у детей из Алтайского края особенно популярны инженерно-технические, туристские и естественнонаучные программы. Кроме того, развивается экологическое движение.
В регионе реализуется приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей». Первым шагом к его реализации стало создание детского технопарка «Кванториум.22». В дальнейшем планируется обеспечить доступ сельских детей к современным программам допобразования, развить систему по выявлению способностей каждого ребенка.
Одним из новых направлений профориентационной работы в крае стал «образовательный туризм». Школьники ходят на производства и на специализированные выставки, узнают о профессии «изнутри». В 2018 году также стартует федеральный проект для школьников «Билет в будущее», партнерами которого станут университеты, научные коллективы и предприятия.
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