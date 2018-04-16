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Для села в Башкирии купят детскую площадку за 3,27 миллиона рублей
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Для села в Башкирии купят детскую площадку за 3,27 миллиона рублей 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В центре села Бураево появится новая детская площадка. Ребята получат всё самое современное: качалки на пружине, качели, игровой комплекс от 3 до 12 лет, паровозик и даже специальную игровую зону для детей-колясочников. Правда, обойдется новшество недешево.
Разместить площадку хотят рядом с фонтаном на улице Пионерская. Там будут и качели, и несколько горок — для малышей и для детей постарше, замок с башенками, турники. Площадку 30 на 18 метров огородят забором высотой 1,2 метра. А рядом с детским комплексом разместится зона с тренажерами для взрослых, а также универсальная игровая площадка для игры в футбол, баскетбол, теннис и другие виды спорта.
— Максимальная стоимость контракта сейчас составляет 3,27 миллиона, для строительства площадки ищут подрядчика. При этом до 31 августа площадка должна быть готова, — сообщается в документах закупки.
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