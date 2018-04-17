Детский сад благоустроили в районе

Дошкольное отделение школы № 2055 имени Героев Советского Союза Анатолия Живова и Юрия Костикова благоустроили с помощью депутата Совета депутатов Муниципального округа Пресненский Ахмята Ситдикова. Работы проводились в рамках субботника 14 апреля.

Детский сад расположен рядом с Московским международным деловым центром «Москва-Сити». Автомобилисты, которые там работают, оставляют свои машины на близлежащих территориях, в связи с высокими ценами на парковку.

На территорию детского сада летит грязь, пыль, снег и вода от проезжающего транспорта.

В связи с этим, на забор установили специальный защитный экран.

Отметим, что в рамках субботника по благоустройству в детском саду работали родители ребят. Они провели покраску ограждений, заборов, лавочек и песочницы.