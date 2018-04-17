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Детский сад благоустроили в районе
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Детский сад благоустроили в районе 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Дошкольное отделение школы № 2055 имени Героев Советского Союза Анатолия Живова и Юрия Костикова благоустроили с помощью депутата Совета депутатов Муниципального округа Пресненский Ахмята Ситдикова. Работы проводились в рамках субботника 14 апреля.
Детский сад расположен рядом с Московским международным деловым центром «Москва-Сити». Автомобилисты, которые там работают, оставляют свои машины на близлежащих территориях, в связи с высокими ценами на парковку.
На территорию детского сада летит грязь, пыль, снег и вода от проезжающего транспорта.
В связи с этим, на забор установили специальный защитный экран.
Отметим, что в рамках субботника по благоустройству в детском саду работали родители ребят. Они провели покраску ограждений, заборов, лавочек и песочницы.
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