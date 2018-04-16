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В Рязани в ДТП «Киа» и «Ауди» пострадала девушка
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В Рязани в ДТП «Киа» и «Ауди» пострадала девушка 

Новости Рязани 2 часа назад
Фото: Новости Рязани
В воскресенье, 15 апреля, на Куйбышевском шоссе Рязани произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Киа Рио» и «Ауди». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
По данным ведомства, авария случилась примерно, в 16:40 напротив дома №23, предположительно, по вине водителя «Киа», 28-летнего рязанца, который при выезде на Ряжское шоссе допустил столкновение с другой иномаркой, двигавшейся со стороны поселка Строитель.
В результате происшествия пострадала пассажирка «Киа». 24-летняя девушка с полученными травмами была доставлена в больницу.
За минувшие три дня в Рязанской области произошло 128 ДТП, в результате автоаварий два человека погибли и 24 — получили различные травмы. Сотрудниками ДПС задержано 38 нетрезвых водителей.
Фото: 62.мвд.рф
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