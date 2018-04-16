Куда поехать с детьми на майские праздники

Когда наступает весна, а впереди несколько выходных, самое время оставить Москву и свозить ребенка туда, где умеют хранить историю. Поговорим о больших и маленьких городах, куда можно отправиться на 2-3 дня с детьми.

Переславль-Залесский

Древний город возле Плещеева озера — едва ли не самое сказочное место «Золотого кольца». Сюда приезжают, чтобы увидеть старинные храмы и монастыри, а также место, где Петр I построил первый российский флот.

Чем заняться

Детские музеи Переславля-Залесского не обойдешь за один день. Только в одной селе Веськово, на западных окраинах города, находятся Музей утюга (Советская, 11), Дом чайника (Петра Первого, 17), Музей истории денег (Петра Первого, 2Б) и Музей граммофонов и грампластинок (Петра Первого, 77).

Детям постарше будет интересно в железнодорожном музее (Лесхозная, 1) и в музее-усадьбе «Ботик Петра I» (с. Веськово). А с маленькими детьми можно заглянуть в музей «Царство ряпушки» (Петра Первого, 15), который посвящен небольшой рыбке, обитающей в Плещеевом озере. Юным путешественникам дают попробовать «царскую сельдь» на вкус, а еще научат расписывать пряники.

В музее-мастерской «Находка» (Петра Первого, 65) все экспонаты разрешено трогать руками и испытывать в действии. Здесь детей учат шить, рисовать и делать настоящие витражи. Интересные мастер-классы организуют в историко-культурном центре «Русский парк» (Московская, 158) и Музее хитрости и смекалки (ул. Советская, 14Б). Дошкольников пускают в переславские музеи бесплатно, а стоимость билетов для детей старше 5 лет составляет 30-100 рублей.

Семейная поездка в древний город будет неполной без прогулки по живописному Дендрологическому саду (Журавлева, 1Б), откуда открывается вид на город и гладь Плещеева озера. Здесь на площади 58 га собраны более 600 видов деревьев и кустарников, привезенных из разных стран мира.

Где поесть

Большинство кафе и ресторанов Переславля-Залесского находятся рядом с шоссе или главными достопримечательностями. Дешевая столовая «Визит» открыта в центре города (Ростовская, 36). У туристов также популярны пиццерия «Пиноккио» (Свободы, 3) и «Блинная» (Советская, 10А).

Где остановиться

В городе есть несколько мини-отелей и гостевых домов, куда можно приехать с детьми. Семейных туристов принимают в «Виктории Плазе», «Тройке», «Орхидее», «Сокольском» и «Западной». Эти отели предлагают размещение с одноразовым питанием от 1800-2000 рублей за ночь.

Еще дешевле стоит размещение в туристическом центре «Fisch Herberg» (от 500 руб.) и гостинице «Навигатор» (от 1200 руб.). Удобный вариант для семейного отдыха до 8 человек есть в мини-гостинице национального парка «Плещеево озеро» (Советская, 41).

Сюда приезжают, чтобы увидеть старинные храмы и монастыри, а также место, где Петр I построил первый российский флот.

В бывших Архиерейских палатах — коллекция старинных игрушек суздальских крестьян и учебники XIX века. Здесь детям дадут посидеть за старыми партами и попробовать написать что-нибудь чернильными ручками.

Суздаль

Трудно придумать лучшее место, чем Суздаль, чтобы познакомить детей с традициями древнерусского зодчества. В этом старинном городе бок о бок стоят храмы и шатровые колокольни, деревянные избы и старинные мельницы.

Чем заняться

Лучше всего отправиться в Суздальский кремль — место, откуда в XII веке начал расстраиваться город. В музеях кремля дети посмотрят на доспехи воинов и находки археологов. В детском музейном центре в бывших Архиерейских палатах прекрасная коллекция старинных игрушек суздальских крестьян и учебники XIX века. Здесь детям дадут посидеть за старыми партами и попробовать написать что-нибудь чернильными ручками. Территория кремля открыта в любой день, кроме вторника, с 10.00 до 18.00.

Даже самым маленькими бывает интересно в Музее деревянного зодчества. Здесь можно посмотреть на уцелевшие деревянные строения: церкви, жилые избы, хозяйственные постройки, которые свезли сюда из разных сел Суздальского района. На берегу реки Каменки под открытым небом проводят праздники, народные игры, уроки плетения из лозы, мастер-классы по кузнечному делу и лепке на гончарном круге. Территория музея открыта в любой день с 9.00 до 19.00. Как и в кремль, билеты в музей деревянного зодчества стоят по 250 рублей для взрослых и по 100 рублей для детей.

Еще один интерактивный музей расположен в 10 минутах хода от Спасо-Евфимиевской обители (Коровники, 14). «Щурово городище» создано для всех, кто хочет примерить древнюю кольчугу, пострелять из лука, покататься на лошадях и подержать тяжелый меч. Здесь также содержат животных и птиц, которых традиционно выращивали на крестьянском подворье. Музейный комплекс открыт по субботам с 11.00 до 16.00, а по воскресеньям — до 14.00.

Где поесть

Закусочных и ресторанов в Суздале много, но цены в них почти московские. Больше всего туристам нравятся «Харчевня» (Ленина, 73), «Русское подворье» (Пушкарская, 27а) и «Лимпомпо» (1-я Красноармейская, 25А).

Где остановиться

В городе около трех десятков мест, где можно разместиться с детьми. Удобные номера предлагают на базах отдыха «Горячие ключи», Heliopark Suzdal (от 5700 рублей). От 3000 рублей за ночь просят в гостевом доме «Аленушкин теремок», 1000 рублей в «Пинаихе».

Ярославль

Город с тысячелетней историей — одна из главных достопримечательностей «Золотого кольца». В Ярославле более 800 памятников: здесь сохранились торговые ряды, особняки купцов, церкви, биржи, старинные дома и улицы. С детьми здесь интересно гулять и ходить в музеи.

Чем заняться

В Ярославле много приятных прогулочных мест. С детьми можно отправиться в парк Тысячелетия, к поющим фонтанам на стрелку Волги и Коротосли, в парки «Даманский остров» и «Юбилейный». У туристов популярны прогулки по Волге на речных трамвайчиках. Они начинаются от речного вокзала и длятся 1,5-2 часа.

Не разочарует семейная поездка в парк отдыха «Забава», который расположен в 15 км от Ярославля по направлению к Москве. В зеленом лесу находятся питомник хаски, веревочный городок, стрелковый тир, автодром и много других развлечений. Парк открыт по будням с 10.00 до 20.00.

В Ярославле много детских музеев. С младшими детьми стоит побывать в музее-театре «Алешино подворье» (Первомайская, 55), музее «Мой любимый мишка» (Почтовая, 8) или в студии кукол «Ежики» (Волжская набережная, 33). Для школьников проводятся интересные экскурсии в музее истории Ярославля (Волжская набережная 17/1), музее занимательных наук Эйнштейна (Собинова, 47), музее «Музыка и время» (Волжская набережная, 33А) и музее-заповеднике на территории Спасо-Преображенского монастыря.

Почти всем детям нравится кататься по Ярославской детской железной дороге. Вагончики курсируют по маршруту протяженностью 5,7 км и везут пассажиров через несколько станций.

На окраине, в Заволжском районе города расположен новый ярославский зоопарк (Шевелюха, 137), где содержится около 200 видов зверей и птиц. Здесь можно не только посмотреть на животных, но и покататься на лошадях. Детей до 7 лет пускают сюда бесплатно, билет для детей от 7 до 14 лет стоит 150 рублей, а для взрослых — 250 рублей.

Где поесть

К 1000-летию город привели в порядок, и открыли много хороших кафе и ресторанов. Родителям нравятся ресторан «Собрание» рядом с музеем «Музыка и время» и семейное кафе «АндерСон» с большой игровой комнатой для детей (ул. Республиканская, 68). Любопытно пообедать в трапезных палатах «Иоанн Васильевич» (ул. Революционная, 34), интерьеры которых напоминают о знаменитой комедии Гайдая.

Где остановиться

Для экскурсий по историческому центру удобнее всего выбирать жилье неподалеку от основных ярославских достопримечательностей. Для этого подходит стилизованный под старину туристический комплекс «Алеша Попович Двор». Цены в нем начинаются от 3000 рублей за ночь. В шаговой доступности от главных музеев, стрелки и Губернаторского сада находятся бюджетные апартаменты «В гостях» (от 1100 руб.), гостевой дом «Голландская мама» (от 700 руб.), отель «Достоевский» (от 1250 руб.) и отель «Ить» (1300 руб.)

Круглый год на ярославских улицах проводятся красочные фестивали и праздники

В Костроме много приятных мест для прогулок. С ребенком можно сходить в Центральный парк.

Кострома

Старинный волжский город — один из самых удаленных на «Золотом кольце», поэтому из столицы сюда приезжают на несколько дней. Кострома известна как родина Снегурочки и царство льна. Она воплощает неспешные традиции российской провинции, и кажется, что в этом городе никто никуда не спешит.

Чем заняться

Резиденция внучки Деда Мороза открыта для гостей круглый год (Симановского, 11). В сказочном Тереме для детей проводят игровые и театрализованные программы. Это самый дорогой музей Костромы: билеты для детей стоят 150 рублей, а для взрослых — 300 рублей.

От дома, где живет Снегурочка, недалеко до музея «Сказочный край Снегурочки» (ул. 1 Мая, 4/9). В нем разрешают трогать любые экспонаты, обереговые куклы и народные костюмы, и поэтому детям здесь не бывает скучно.

С дошкольниками и младшими школьниками можно заглянуть в музей, рассказывающий о природе Костромской области (Молочная Гора, 3), в котором есть небольшой контактный зоопарк. Интересно побывать и в музее «Лес-Чудодей» (Островского, 63), где хранится «настоящая» избушка Бабы-Яги.

С подростками можно сходить на экскурсию в музей народных промыслов «Петровская игрушка» (1 Мая, 24), музей театрального костюма (Симановского, 10) и музей льна и бересты (В. Терешковой, 38). Детские билеты в костромские музеи стоят 30-100 рулей., а билеты для взрослых 70-140 рублей. За мастер-классы просят заплатить от 50 до 200 рублей.

В Костроме много приятных мест для прогулок. С ребенком можно сходить в Центральный парк, в парки «Берендеевка» и «На Никитской». Отдельного путешествия заслуживает музей деревянного зодчества «Костромская слобода». Он расположен на берегу крошечной речки Игуменки (Просвещений, 1А) и представляет памятники деревянного зодчества, привезенные из разных уголков Костромской области.

Где поесть

Кострома не может похвастать качеством дорог, зато рестораны и кафе здесь легко найти на каждой улице. Специально для детей оформлены кафе «В гостях у сказки» (ул. Никитская, 108), «Лимпопо» (ул. Советская, 13) и траттория «Пиноккио» (Советская, 59). Кроме того, вкусно и недорого кормят в сети пиццерий «Браво-Стар».

Где остановиться

В городе много отелей и гостевых домов. Можно остановиться в местных пансионатах и санаториях или снять квартиру посуточно. Для семейного отдыха отлично подходят апартаменты «Chaykovskogo» (от 1260 рублей). Они расположены рядом с Центральным парком, внутри есть не только меблированная комната и ванна, но и кухня с духовкой. Кроме того, бюджетные 2-4-местные номера есть в хостеле «Тихое место» (от 900 руб.).

Коломна

Все знают, что старинный город возле устья Москвы-реки — родина ароматной пастилы. Но далеко не всем известно, что планировка центральной части Коломны имеет свои секреты. С каждой улицы города открывается вид на храм или одну из башен Коломенского кремля.

Чем заняться

Коломенский кремль — настоящий город в городе. Войти сюда можно бесплатно, и многим нравится гулять по кремлю, как по парку. Территорию в 24 га опоясывают фрагменты высокой крепостной стены, а внутри находятся храмы, два монастыря, старинные гражданские постройки, памятники и несколько музеев. Для детей в кремле проводят специальные экскурсии и интерактивные программы.

В Коломне можно сходить в два «сладких» места, посвященных пастиле: на музейную фабрику (Полянская, 4), и в музей пастилы (Посадская, 13А). На фабрике детям показывают производство и часовую театрализованную программу. В будние дни билеты для школьников стоят 200 рублей, а по выходным — 300 рублей. Билеты для взрослых можно приобрести за 400-600 рублей.

В музее пастилы предлагают театрализованный рассказ и дегустацию пастилы с чаем. Малышей до 3 лет пускают в музей бесплатно, билет для детей от 3 до 16 лет в будние дни обходится в 300 рублей, а по выходным — в 400 рублей. Билеты для взрослых стоят 350-450 рублей. Фабрика и музей очень популярны у туристов, поэтому на экскурсию нужно записываться заранее.

Приятно заглянуть на чаепитие в «Калачную» (Зайцева, 14) и расположенный в этом же доме музей Коломенской деньги. Стоит сводить ребенка на мастер-класс по изготовлению подковы в Кузнечную слободу (Гражданская, 84) и посетить музей-усадьбу «Дом самовара» (Посадская, 11).

Коломна построена возле места впадения Москвы-реки в Оку, поэтому здесь популярны теплоходные прогулки. Отправляются на них от пристани на набережной Москвы-реки (Водовозный пер., 12). Часовая прогулка стоит 250 рублей для детей и 400 рублей для взрослых.

Где поесть

Вкусно и недорого кормят в кафе «Караван» (Октябрьской Революции, 128), «Погребок» (Лажечникова, 18), «Намёки» (Лажечникова, 5), «Вкусные истории» (Посадская, 13А), «City-Кафе» (Советская, 2), в кафе-кондитерской «Добрый торт» (Зайцева, 13) и в кофейне, которая расположена на 2 этаже торгового центра «Глобус» (Советская, 8).

Где остановиться

Многие семьи с детьми предпочитают останавливаться в Коломне с ночлегом. Неподалеку от Калачной находится уютный гостевой дом «Кремлевский» (от 1700 рублей). В центральной части Коломны родителей с детьми принимают гостевой дом «Центральная усадьба» (от 1600 рублей) и гостевой дом «В Коломне» (от 1500 рублей). Во время семейной поездки очень удобно разместиться в кемпинге «У Кремля» (от 1000 рублей). Здесь есть номера с мини-кухней, холодильником и микроволновкой, и даже небольшая детская площадка во дворе.

Коломна построена возле места впадения Москвы-реки в Оку, поэтому здесь популярны теплоходные прогулки.

В Спас-Клепиках нет шумных аттракционов: на улицах стоят дома с затейливыми резными наличниками

Спас-Клепики

Поездка на Мещеру — это почти историческое приключение. Здесь, на Рязанской земле сохранилась школа, где учился будущий поэт Сергей Есенин , и находится уникальный музей деревянного зодчества. Темные торфяные воды Пры и окрестных озер богаты рыбой, поэтому отправляясь в Спас-Клепики, можно захватить с собой рыболовные снасти.

Чем заняться

Небольшой городок удивляет покоем и тишиной. Он расположен вдоль берега извилистой Пры и окружен смешанные лесами. В Спас-Клепиках нет шумных аттракционов: на улицах стоят дома с затейливыми резными наличниками.

В западной части городка стоит старое двухэтажное здание (Урицкого, 47). Больше века назад в нем располагалось второклассная школа, в которой готовили учителей для сельских церковно-приходских школ. Созданный здесь музей рассказывает о Сергее Есенине. Здесь можно увидеть старые парты и учебники, предметы крестьянского быта, старинную мебель и комнаты учителей. Билет в музей стоит 70 рублей

В 7 км с севера от города, на просторной поляне у деревни Лункино расположен необычный музейный комплекс. Дети приходят от музея деревянного зодчества в такой восторг, что готовы гулять по нему целый день! Музейные экспозиции посвящены искусству резьбы по дереву, лозоплетению и корнепластике. Примечательно, что большая часть работ выполнена не взрослыми мастерами, а 10-14-летними подростками.

Музей принимает гостей с 9.00 до 20.00, а по понедельникам — до 17.30. Билеты для детей стоят 110 руб., а для взрослых — 130 руб. На территории находится небольшой мини-зоопарк, в котором живут кролики и фазаны.

Где поесть

Кафе в Спас-Клепиках немного, и большая часть из них принадлежит окрестным базам отдыха. В самом городе можно пообедать в кафе «Старый хутор» (Советская, 7), «Фаворит» (Пролетарская), в ресторане гостиничного комплекса «Ва-Банк» (Просвещения, 18) и ресторане «Паруса» (парк-отель «Паруса» на берегу оз. Белое).

Где остановиться

В деревне Полушкино, с юга от Спас-Клепиков, туристов принимает база отдыха «Полушкино». Цены на двухместные номера на ней начинаются от 2000 руб., а на трехместные — от 3500 руб. Более бюджетные варианты есть на расположенной неподалеку турбазе «Мещера» (от 1100 руб.). Здесь туристы могут взять в аренду

велосипеды и снаряжение для рыбной ловли.

Рязань

Старинный город ведет свою летопись с VII века и сегодня входит в тридцатку самых крупных городов страны. Тут родители и дети могут познакомиться с древним кремлем, интересными музеями и зелеными парками.

Чем заняться

В сердце города, на правобережье Трубежа, раскинулась территория Рязанского кремля. В наши дни она имеет статус музея-заповедника и прекрасно отреставрирована. Туристов пускают в кремль бесплатно в любой день кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

Здесь находится несколько старинных храмов и гражданских зданий, среди которых заметно выделяются большой Успенский собор и огромная четырехъярусная колокольня. Детям очень нравится прогулка по остаткам старинного земляного вала.

Приехав в Рязань, можно совершить приятное путешествие на пароходике по Оке. Пристань находится у кремля, возле устья Трубежа. Часовые прогулки обходятся в 200 рублей для детей от 6 до 10 лет, в 300 руб. для школьников и в 350 руб. для взрослых. Малышей до 5 лет пускают на теплоход бесплатно.

В деревне Сергеевка, с юго-востока от Рязани работает конно-спортивный клуб «Виктория». Там дети могут покататься на лошадях и отлично провести время на игровой площадке.

Из мест отдыха у горожан и туристов популярны Соборный парк, Наташин парк, Центральный парк культуры и отдыха, парк имени Уткина и Нижний городской сад. На территории ЦПКиО открыт веревочный парк «Дитя джунглей», куда пускают детей с 4 лет. Прохождение трасс стоит от 100 руб. Кроме того, с детьми интересно побывать в музее сахара (Соборная, 14) и музее истории ВДВ (пл. Маргелова, 1).

Где поесть

Всей семьей можно пойти в кафе «Бон аппетит» (Солотчинское ш., 2), «Парк» (Окское ш., 1), «Любимое» (Почтовая, 59), «Шоко Руа» (Советской армии, 22), «Ozon» (Маяковского, 1А), «Грин-кафе» (Первомайский пр., 1/117) и ресторан «В некотором царстве» (13 км автодороги на Владимир).

Где остановиться

Рязань — большой город, поэтому место для размещения в нем найти нетрудно. Рядом с кремлем бюджетные варианты предлагают отель «Кремлевский» (от 1600 рублей), гостиница «Приокская» (от 1500 рублей) и гостевой дом «На Рыбацкой» (от 1600 рублей). Кроме того, у родителей с детьми очень популярен бутик-отель «Кремлевский парк» (от 2000 рублей).

Старинный город ведет свою летопись с VII века и сегодня входит в тридцатку самых крупных городов страны.

Чтобы совершить путешествие сквозь века, стоит заглянуть в музей деревянного зодчества «Усть-Шексна».

Рыбинск

Всего за 5 часов из Москвы можно доехать до Рыбинска — города, который на 27 км протянулся вдоль обоих берегов Волги. В Рыбинске сохранилось немало старинных памятников архитектуры и храмов, поэтому через него проложены популярные маршруты «Золотого кольца».

Чем заняться

Всей семьей интересно пройтись вдоль длиной Волжской набережной. Гуляя по берегу Волги, дети увидят памятники, старинные особняки, храмы, большие автомобильные мосты и проплывающие по реке суда.

Чтобы совершить путешествие сквозь века, стоит заглянуть в музей деревянного зодчества «Усть-Шексна», который находится возле впадения в Волгу реки Шексны. Здесь можно подняться на деревянную сторожевую башню и померить доспехи древнего воина.

С детьми школьного возраста можно зайти в музей Мологского края (пер. Преображенский, 6А) и музей адмирала Ф. Ф. Ушакова (Стоялая, 4). А малышам будет интересно в музее живой природы (Волжская наб., 2) и на зоологической выставке Леонида Куракина (Зои Космодемьянской, 1А).

Где поесть

В городе есть несколько детских кафе — «Сластена (Моторостроителей, 21А; ул. Куйбышева, 44; Приборостроителей, 22А), „33 пингвина“ (Крестовая, 94А), „Колибри“ (Кирова, 18), „Фишка“ (Максима Горького, 1), „Додо Пицца“ (Приборостроителей, 24А) и „Пицца Фабрика“ (Пушкина, 2А).

Где остановиться

В историческом центре Рыбинска находится несколько хороших отелей и гостевых домов. В пределах 1000-1500 рублей. за номер с детьми можно остановиться в гостиничном комплексе „Рыбинск“, мини-отеле „Visit“, а также в апартаментах „Koslova 3“, „Карякинская 43“ и „На Герцена“.