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Пришла из гостей пьяной и кормила грудью: у жительницы Южного Урала умерла пятимесячная дочь
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Пришла из гостей пьяной и кормила грудью: у жительницы Южного Урала умерла пятимесячная дочь 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Миассе многодетная мать утром обнаружила мёртвой пятимесячную дочь. Следователи полагают, что женщина может быть виновна в смерти ребёнка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и изъятии других детей из семьи
Как сообщил 74.ru руководитель городского следственного отдела СК Анатолий Селивёрстов, 13 апреля женщина ходила в гости, выпивала там, а ночью покормила ребёнка грудью и положила рядом с собой спать. Утром мать обнаружила дочь мёртвой.
— Семья многодетная. Помимо скончавшейся девочки там ещё трое детей. Со слов матери, четвёртый ребёнок был нежеланным. Она родила от другого мужчины, а нынешний сожитель принял его, — описал ситуацию в семье Селивёрстов. — Оба родителя имеют склонность к бытовому пьянству, злоупотребляют. Но на учёте в органах опеки и попечительства не состояли. Мы полагаем, что ребёнок скончался либо от алкогольной интоксикации, либо женщина его придавила во сне. Сейчас проводится вскрытие, установят точную причину смерти, и будем решать вопрос о возбуждении уголовного дела.
Анатолий Селивёрстов передал информацию о произошедшем в органы опеки и главе города. Руководитель следственного отдела считает, что необходимо забрать других детей в социальное учреждение, потому что им опасно находится в такой семье.
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