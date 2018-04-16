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«Добрый автобус» приглашает на праздник семьи с детьми-инвалидами
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«Добрый автобус» приглашает на праздник семьи с детьми-инвалидами 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В субботу, 28 апреля, автотранспорт доставит родителей и детей с ограниченными возможностями в социально-реабилитационный центр «Парус надежды» для участия в клубе выходного дня.
Для юных участников клуба подготовлены занятия по интересам на многочисленных мастер-классах, посещение автогородка. Откроются изостудия и музыкальный класс, в котором дети смогут попробовать себя в качестве музыканта шумового оркестра. Организаторы предлагают обширную развлекательную программу с участием ростовых кукол.
В этот день взрослые могут побеседовать со специалистами о правильном воспитании, реабилитации, поддержании здоровья своих детей, получить консультации психологов, логопеда, дефектолога, врача ЛФК, физиотерапевта.
Традиционно встреча закончится совместным чаепитием гостей и организаторов клуба.
Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, акция «Добрый автобус» появилась в рамках регионального проекта «Радуга детства» в 2014 году.
В выходной день семьи из разных районов Владивостока доставляют в «Парус» на комфортабельном бесплатном автобусе. Главный смысл таких встреч — поддержка семей и детей с ограниченными возможностями здоровья, решение детско-родительских проблем, укрепление семейных отношений.
По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, в организации подобных выездов не обойтись без помощи благотворительных организаций.
«Все эти годы рядом с нами — некоммерческое партнерство «Руки помощи». Мы получили поддержку от «Бинбанка», региональной общественной организации «Ассоциация приемных семей Приморского края». Помочь провести праздник для ребятишек предложили участники детского добровольческого движения «Мы вместе», — отметила глава ведомства.
28 апреля клуб выходного дня в центре «Парус надежды» (ул. Маковского, 123, корпус 2) откроется в 11 часов.
Вниманию родителей! Бесплатный автобус ждет семьи на остановке транспорта Луговая в 10 часов. Далее по маршруту: 3-я Рабочая — Некрасовская — проспект 100-лет Владивостоку — Постышева — Магнитогорская — Фабрика Заря — Океанская.
Организаторы просят записаться на участие в «Добром автобусе» до 23 апреля по телефону: 8 (914)-705-33-73 (Ольга Сергеевна).
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