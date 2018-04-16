Семейный центр «Со-творение»

В основе концепции центра «Со-творение» многолетний опыт специалистов из различных сфер — психологии, творчества, музыки, спорта, педагогики. Центр открыт для всей семьи — родителей и детей, включая детишек с особенностями развития. Работа ведется по методике Е. В. Максимовой.

На занятиях обучают не только лепке, столярному ремеслу, боевым искусствам или английскому: педагоги учат отстаивать свою точку зрения и идти на компромиссы, не бояться ошибок, поверить в себя и свои силы, дружить и правильно спорить, а главное — видеть мир в его разнообразии.

Центр поддерживает активное участие родителей на многих занятиях. В уютной кухне всегда можно отдохнуть и перекусить, а в коридоре детям разрешено рисовать везде — даже на потолке.