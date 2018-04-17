В Челябинской области гулящая мать похитила детей у бывшего мужа

В течение одного дня судебные приставы города Карталов Челябинской области фактическим исполнением окончили производство по судебному решению, которое определяло место жительства двух малолетних детей у их папы.

Утром 12 апреля 2018 года в отдел судебных приставов обратился взволнованный молодой мужчина и попросил о помощи, сообщив, что его бывшая жена обманом похитила двух сыновей четырех и шести лет и увезла в неизвестном направлении. На руках у мужчины было судебное решение от ноября 2017 года, в соответствии с которым дети должны были проживать с отцом, но не было самого исполнительного листа, на основании которого приставы могли бы возбудить исполнительное производство. Молодого человека отправили в суд за исполнительным листом и попросили сразу выяснить, где проживает мать детей, чтобы понимать, откуда начинать поиски.

Мужчина вернулся буквально через час с исполнительным документом и, пока приставы вели процессуальную работу по возбуждению исполнительного производства, рассказал свою историю. Его жена стал матерью в юном возрасте — старшего родила, когда ей едва исполнилось 17 лет. Через два года появился младший сын, но мама не желала проводить все свое время с детьми и семьей, решив наверстать упущенное в молодые годы.

Ее муж взрослее супруги на семь лет, поэтому по-иному смотрел на жизнь: он имел очень серьезную и ответственную профессию, дорожил семьей, поэтому многодневные загулы жены стали поводом для частых ссор, а затем и развода. В суде отец добился, чтобы дети проживали вместе с ним в его добротном частном доме, где есть все условия для их достойного содержания и воспитания. Вскоре в доме появилась и хозяйка, которую дети стали называть мамой.

Прозрение пришло к биологической матери малышей лишь тогда, когда ее бывший супруг инициировал в суде процедуру лишения ее родительских прав на сыновей. Но суд отказал в иске, так как женщина к этому времени устроилась на работу, сняла комнату в общежитии. Мама навещала детей по договоренности, поэтому в это утро отец детей совершенно спокойно оставил маму с мальчиками в доме, вышел в надворные постройки буквально на пять минут, а когда вернулся — ни сыновей, ни их матери не было.

«Судебные приставы сразу же отправились по адресу общежития, где снимала комнату мать детей, провели опрос соседей, которые очень враждебно реагировали на людей в погонах и отца мальчиков. Но все-таки удалось выяснить, что малыши находятся в общежитии, правда, в какой из комнат на пяти этажах — неизвестно. Мать детей в это время была на работе — в местном магазинчике. Ее доставили домой, вызвали сотрудника органа опеки, участкового уполномоченного. Переговоры длились четыре часа, женщина вроде соглашалась отдать детей, но едва шагнув за порог, сразу же попадала под шквал советов соседок-доброхотов», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Только в результате настойчивости и терпения судебного пристава-исполнителя женщина была вынуждена передать детей. Все это время они были в одном из соседних жилых помещений. Следует отдать должное отцу мальчиков, который ни разу за все это время не повысил голос на свою бывшую супругу, так же спокойно и непринужденно, чтобы не травмировать детей, встретил их, одел и отправился домой.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением в день его возбуждения.