В США появится парк «Улицы Сезам» для детей с аутизмом

В американском штате Пенсильвания совсем скоро откроется первый в мире парк развлечений, адаптированный для детей с аутизмом. Он будет посвящен «Улице Сезам», и дети с расстройством аутического спектра смогут посещать его совершенно свободно.

Проект парка разработала компания Sesame Workshop совместно с IBCCES (организация, поддерживающая проекты, связанные с аутизмом). Весь персонал парка будет квалифицирован для работы с особенными детьми, а кроме обычных аттракционов в парке «Улицы Сезам» будут комнаты для уединения, шумоподавляющие наушники и площадки с низким уровнем сенсорной стимуляции.

В помощь родителям в парке будут особенные указатели, которые по шкале от 1 до 10 покажут влияние аттракциона на сенсорное восприятие ребенка. Скорее всего в парке появится и Джулия, маппет с аутизмом, один из героев «Улицы Сезам», который появился в передаче в прошлом году.

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