Метод песочной терапии помог ребятам

Пять органов чувств даны человеку для познания мира. Для ребенка самым главным является первое тактильное ощущение, которому он подсознательно доверяет. Именно это доверие к тактильно-кинестетическим ощущениям и делает терапевтические игры с песком столь результативными, рассказали в дошкольном отделении «Юго-Запад».

Благодаря игре с песком в процессе ребенок может преодолеть внутреннюю неуверенность в себе и повысить уровень своего эмоционального и психологического комфорта.

Педагоги используют занятия с песком, чтобы помочь детям решить проблемы самоконтроля развить у детей необходимые им навыки и умения. Воспитанники всех групп: от «Крох» до «Непосед» — с удовольствием занимаются песочной терапией под руководством воспитателя Алиса Олеговна Жарковой.