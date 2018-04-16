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Метод песочной терапии помог ребятам
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Метод песочной терапии помог ребятам 

Вестник района Гагаринский 48 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Пять органов чувств даны человеку для познания мира. Для ребенка самым главным является первое тактильное ощущение, которому он подсознательно доверяет. Именно это доверие к тактильно-кинестетическим ощущениям и делает терапевтические игры с песком столь результативными, рассказали в дошкольном отделении «Юго-Запад».
Благодаря игре с песком в процессе ребенок может преодолеть внутреннюю неуверенность в себе и повысить уровень своего эмоционального и психологического комфорта.
Педагоги используют занятия с песком, чтобы помочь детям решить проблемы самоконтроля развить у детей необходимые им навыки и умения. Воспитанники всех групп: от «Крох» до «Непосед» — с удовольствием занимаются песочной терапией под руководством воспитателя Алиса Олеговна Жарковой.
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