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Данила С., июнь 2002, Саратовская область
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Данила С., июнь 2002, Саратовская область 

РИА Новости 4 часа назад
Номер анкеты: d9l4w-15gad
Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области: 8 (8452) 23-07-71.
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