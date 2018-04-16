СМИ: За ВИЧ-диссидентство начнут штрафовать

О таком законопроекте Минздрава сообщила газета «Коммерсантъ» . Размер штрафа составит 2-3 тысячи рублей для граждан и до 10 тысяч для должностных лиц. Противодействие ВИЧ-диссидентам со стороны государства поможет сохранить жизнь их детям. Об этом агентству ТАСС заявил главный врач Московского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Пронин : «ВИЧ-отрицателями являются взрослые люди, но они еще склонны распоряжаться жизнями своих детей, и, как правило, все это заканчивается плачевно. С ними договориться не получается. Часть из них меняют свое мнение, когда оказывается, что многие из их товарищей умерли, и сам человек начинает себя очень плохо чувствовать. Со стороны государства, как правило, даже незначительные штрафы приводят к положительным результатам. Мы не раз с этим сталкивались, особенно в судебной борьбе с ВИЧ-отрицателями по поводу судеб их детей: совершенно незначительные штрафы приводят в чувство родителей, и они начинают поступать так, как нужно».

Министерство здравоохранения также предложило блокировать ресурсы с призывами отказаться от профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.