Ещё
СМИ: За ВИЧ-диссидентство начнут штрафовать
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: За ВИЧ-диссидентство начнут штрафовать 

Авторадио 4 часа назад
О таком законопроекте Минздрава сообщила газета «Коммерсантъ». Размер штрафа составит 2-3 тысячи рублей для граждан и до 10 тысяч для должностных лиц. Противодействие ВИЧ-диссидентам со стороны государства поможет сохранить жизнь их детям. Об этом агентству ТАСС заявил главный врач Московского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Пронин: «ВИЧ-отрицателями являются взрослые люди, но они еще склонны распоряжаться жизнями своих детей, и, как правило, все это заканчивается плачевно. С ними договориться не получается. Часть из них меняют свое мнение, когда оказывается, что многие из их товарищей умерли, и сам человек начинает себя очень плохо чувствовать. Со стороны государства, как правило, даже незначительные штрафы приводят к положительным результатам. Мы не раз с этим сталкивались, особенно в судебной борьбе с ВИЧ-отрицателями по поводу судеб их детей: совершенно незначительные штрафы приводят в чувство родителей, и они начинают поступать так, как нужно».
Министерство здравоохранения также предложило блокировать ресурсы с призывами отказаться от профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.
Авторадио: последние новости
Госдума одобрила новые меры безопасности детского отдыха Закон о дополнительных мерах безопасности детского отдыха принят в Думе Уголовное дело возбуждено после отравления детей в бассейне в Кузбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Команду КВН из НАТО показали Путину
Назван новый Джеймс Бонд11
«Парфюмер» и «Имя розы» станут сериалами
Трилогию Азимова «Основание» экранизирует Apple4
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение