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Ямальские полицейские обнаружил 45 проблемных семей за неделю
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Ямальские полицейские обнаружил 45 проблемных семей за неделю 

Уральский меридиан 4 часа назад
Фото: Уральский меридиан
С 1 по 10 апреле 2018 года на Ямале проходила традиционная профилактическая операция «Дети России — 2018». Это комплексное мероприятие, в котором участвуют не только правоохранительные органы, а все заинтересованные ведомства. Цель операции предотвратить наркотическую зависимость у детей и подростков. В течение всей недели с детьми проводят беседы, организуют для них разнообразные мероприятия, тестируют на наркотики. Полицейские проводят рейды по общественным местам, где часто бывает подрастающее поколение. Кроме детских учреждений проверку проводят в зависимых от алкоголя или наркотиков семьях.
Так за неделю полицейские Ямала обнаружили 45 таких семей, где родители не заботились о детях. Причина алкоголизм или наркомания. По всем случаям составлены протоколы о ненадлежащем исполнении родительских прав. Это административное нарушение за него заблудшим родителям может грозить штраф или исправительные работы. Тут уже как решит суд. В тоже время выявили 210 правонарушений, связанных с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции; 15 правонарушений, связанных с незаконным потреблением наркотических средств.
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