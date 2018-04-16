Ямальские полицейские обнаружил 45 проблемных семей за неделю

С 1 по 10 апреле 2018 года на Ямале проходила традиционная профилактическая операция «Дети России — 2018». Это комплексное мероприятие, в котором участвуют не только правоохранительные органы , а все заинтересованные ведомства. Цель операции предотвратить наркотическую зависимость у детей и подростков. В течение всей недели с детьми проводят беседы, организуют для них разнообразные мероприятия, тестируют на наркотики. Полицейские проводят рейды по общественным местам, где часто бывает подрастающее поколение. Кроме детских учреждений проверку проводят в зависимых от алкоголя или наркотиков семьях.

Так за неделю полицейские Ямала обнаружили 45 таких семей, где родители не заботились о детях. Причина алкоголизм или наркомания. По всем случаям составлены протоколы о ненадлежащем исполнении родительских прав. Это административное нарушение за него заблудшим родителям может грозить штраф или исправительные работы. Тут уже как решит суд. В тоже время выявили 210 правонарушений, связанных с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции; 15 правонарушений, связанных с незаконным потреблением наркотических средств.