Для родителей маленьких пациентов будут проводить специальные собрания

В субботу в 9-й детской городской больнице имени Г. Н. Сперанского прошел День открытых дверей. Специалисты рассказали родителям о возможностях лечения детей, а маленькие пациенты смогли пройти ряд обследований и получить консультацию ведущих врачей.

— Дни открытых дверей — это особая форма обратной связи, — пояснил «КВ» главный врач больницы Анатолий Корсунский . — Есть категория, к которой мы относимся особенно бережно: это родители детей, которые имеют ограниченные возможности. Эти люди требуют еженедельной помощи, у них непросто складываются отношения с внешним миром. Взрослый инвалид имеет возможность организовать свой быт и жизнь вокруг себя: есть тысячи людей с ограниченными возможностями, которые работают на дому или рядом с домом — такие люди могут быть, особенно в Москве, более-менее адаптированы. Ребенок-инвалид растет, и у него все время меняются потребности, как и размеры приспособлений для его быта. Плюс у него меняются психологические потребности — ему надо как-то объяснить, почему у него ограниченные возможности. Это очень сложный процесс. Сегодня мы приняли решение о том, что представители родительских организаций войдут в наш общественный совет, и мы будем проводить «родительские собрания» в начале года и в конце учебного года: мы будем подводить итоги и обсуждать, что сделано и что надо сделать.

Как рассказал Корсунский, Дни открытых дверей в необычайно востребованы не только среди москвичей, но и среди жителей регионов: на каждое такое мероприятие приходит порядка 120-130 родителей с детьми. Каждый пациент получает необходимую помощь и рекомендации для дальнейшего лечения.

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