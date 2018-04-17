Ещё
В Калининграде закрыли детский сад из-за обрушения кирпичного забора
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Калининграде закрыли детский сад из-за обрушения кирпичного забора 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ
КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Обрушение кирпичного забора детского сада №71 в Калининграде стало причиной его закрытия во вторник, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Обрушение части кирпичного забора детского сада №71 по улице Гостиной случилось в воскресенье, 15 апреля. Пострадавших нет.
"По согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области комитетом по образованию администрации Калининграда детский сад №71 закрыт с 17 апреля в связи с небезопасным пребыванием воспитанников на территории дошкольного учреждения при проведении прогулок", — отметили в пресс-службе.
На период закрытия воспитанников учреждения перевели в другие детские сады Калининграда, отмечает администрация, не уточняя при этом, сколько времени займут восстановительные работы.
Собственник кирпичного ограждения территории детского сада, которым является стадиона «Балтика», установил временное ограждение для проведения работ по ликвидации завала, образовавшегося в результате обрушения части кирпичного забора.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда Центр развития ребенка детский сад №71 располагается в здании довоенной постройки, в котором функционирует шесть групп общеразвивающей направленности. Общее количество воспитанников составляет 182 человека.
ТАСС: последние новости
Летний детский клуб появится при Музее Победы в Москве Сергей Безруков поддержал идею пилотного проекта Минкультуры "Семьей - в театр" Пострадавшего от действий врача младенца передали в новосибирский дом ребенка
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение