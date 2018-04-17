В Калининграде закрыли детский сад из-за обрушения кирпичного забора

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. / ТАСС /. Обрушение кирпичного забора детского сада №71 в Калининграде стало причиной его закрытия во вторник, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обрушение части кирпичного забора детского сада №71 по улице Гостиной случилось в воскресенье, 15 апреля. Пострадавших нет.

"По согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области комитетом по образованию администрации Калининграда детский сад №71 закрыт с 17 апреля в связи с небезопасным пребыванием воспитанников на территории дошкольного учреждения при проведении прогулок", — отметили в пресс-службе.

На период закрытия воспитанников учреждения перевели в другие детские сады Калининграда, отмечает администрация, не уточняя при этом, сколько времени займут восстановительные работы.

Собственник кирпичного ограждения территории детского сада, которым является стадиона «Балтика», установил временное ограждение для проведения работ по ликвидации завала, образовавшегося в результате обрушения части кирпичного забора.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда Центр развития ребенка детский сад №71 располагается в здании довоенной постройки, в котором функционирует шесть групп общеразвивающей направленности. Общее количество воспитанников составляет 182 человека.