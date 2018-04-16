В Алтайском крае многодетную мать осудили за хищение средств маткапитала

Многодетной матери, лишенной родительских прав, дали условный срок за хищение средств материнского капитала, сообщает прокуратура

Женщина подготовила документы для получения сертификата и даже заверила у нотариуса обязательство о передаче детям долей в доме, который она планировала купить в селе Новомоношкино. В итоге на ее счет было перечислено более 450 тысяч рублей.

Как пишет прокуратура, женщина является наркозависимой, а ее дети находятся в детских домах.

Обвиняемая признала свою вину. Суд приговорил ее к 2 годам условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, он обязана пройти трехмесячный курс лечения от наркомании.