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В Алтайском крае многодетную мать осудили за хищение средств маткапитала
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В Алтайском крае многодетную мать осудили за хищение средств маткапитала 

АиФ — Алтай 4 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Многодетной матери, лишенной родительских прав, дали условный срок за хищение средств материнского капитала, сообщает прокуратура.
Женщина подготовила документы для получения сертификата и даже заверила у нотариуса обязательство о передаче детям долей в доме, который она планировала купить в селе Новомоношкино. В итоге на ее счет было перечислено более 450 тысяч рублей.
Как пишет прокуратура, женщина является наркозависимой, а ее дети находятся в детских домах.
Обвиняемая признала свою вину. Суд приговорил ее к 2 годам условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, он обязана пройти трехмесячный курс лечения от наркомании.
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