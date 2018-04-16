Детский игровой комплекс отремонтировали на Генерала Антонова

Юлия М. пожаловалась на портале «Наш город» на некачественное содержание детской площадки — сломался игровой комплекс на детской площадке, расположенной напротив дома по адресу: улице Генерала Антонова, 7/1.