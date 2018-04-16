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Детский игровой комплекс отремонтировали на Генерала Антонова
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Детский игровой комплекс отремонтировали на Генерала Антонова 

Коньково 3 часа назад
Фото: Коньково
Юлия М. пожаловалась на портале «Наш город» на некачественное содержание детской площадки — сломался игровой комплекс на детской площадке, расположенной напротив дома по адресу: улице Генерала Антонова, 7/1.
Жительница отметила, что на игровом комплексе сломана перегородка, что крайне опасно для маленьких детей. Сейчас городок уже отремонтировали. Отчитался о проделанной работе перед жительницей глава управы района Коньково Игорь Драгин. Глава отметил, что были проведены работы по ремонту перегородки на детском игровом комплексе. На момент осмотра детский городок находился в технически исправном состоянии.
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