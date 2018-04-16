Мамы выберут лучшие товары для детей

Проголосовать за любимые товары можно до 30 мая на сайте kidsaward.ru. Родителям предлагается сделать выбор в 10 различных номинациях: «Лучшие игрушки и игры», «Лучшие товары для младенцев», «Лучшая одежда и обувь», «Лучшие учебные пособия», «Лучшее спортивное оборудование и активный отдых», «Лучшее транспортное средство», «Лучшая мебель», «Лучшая косметика и средства гигиены», «Лучшая лицензионная продукция», «Лучшие товары для матерей». В голосовании принимают участие только те товары, которые были номинированы на премию «Золотой медвежонок-2017».

По словам Татьяны Комиссаровой, члена Экспертного совета премии, это голосование важно не только для производителей, но и для родителей. Ведь именно они — самые строгие судьи детских товаров и выбирают лучшее для своих малышей.