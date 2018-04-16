Двухлетний мальчик выстрелил себе в глаз в Лебяжьем

Врачи в больнице имени Раухфуса пытаются спасти зрение двухлетнему ребенку, который выстрелил себе в глаз из травматического оружия. Трагедия произошла в Ломоносовском районе

Поздно вечером 15 апреля в детскую городскую больницу имени Раухфуса из дачного дома в поселке Лебяжье был доставлен мальчик.

По предварительным данным, ребенок нашел дома заряженные травматический пистолет и выстрелил себе в глаз. Пуля застряла в голове ребенка, но медики отмечают, что шанс спасти зрение есть.

По факту случившегося полиция ведет проверку.