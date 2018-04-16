Ещё
Двухлетний мальчик выстрелил себе в глаз в Лебяжьем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двухлетний мальчик выстрелил себе в глаз в Лебяжьем 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Фото: Главный региональный
Врачи в больнице имени Раухфуса пытаются спасти зрение двухлетнему ребенку, который выстрелил себе в глаз из травматического оружия. Трагедия произошла в Ломоносовском районе
Поздно вечером 15 апреля в детскую городскую больницу имени Раухфуса из дачного дома в поселке Лебяжье был доставлен мальчик.
По предварительным данным, ребенок нашел дома заряженные травматический пистолет и выстрелил себе в глаз. Пуля застряла в голове ребенка, но медики отмечают, что шанс спасти зрение есть.
По факту случившегося полиция ведет проверку.
Ivyborg.ru: последние новости
Всероссийский фестиваль «Арткино» пройдёт в Выборге В МФЦ Ленобласти начали регистрировать новорожденных В Комарово экскаваторы снесли ресторан «Гольфстрим»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Команду КВН из НАТО показали Путину
Назван новый Джеймс Бонд11
«Парфюмер» и «Имя розы» станут сериалами
Трилогию Азимова «Основание» экранизирует Apple4
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение