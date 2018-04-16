В Ярославле скончалась двухлетняя девочка, которую избил сожитель матери

О смерти ребенка сообщили в пресс-службе Следственного комитета . До этого момента девочка была в коме. Теперь подозреваемому предъявят обвинения по более серьезной статье.

Напомним, что трагедия произошла в конце января в поселке Борисоглебский. В больницу доставили малышку с многочисленными побоями. Правоохранители выяснили, что их нанес ребенку сожитель матери — 25-летний молодой человек. Он систематически избивал девочку. Мать знала об этом, но не сообщала в полицию. Органы опеки не заметили эту ситуацию в семье.