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В Ярославле скончалась двухлетняя девочка, которую избил сожитель матери
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В Ярославле скончалась двухлетняя девочка, которую избил сожитель матери 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
О смерти ребенка сообщили в пресс-службе Следственного комитета. До этого момента девочка была в коме. Теперь подозреваемому предъявят обвинения по более серьезной статье.
Напомним, что трагедия произошла в конце января в поселке Борисоглебский. В больницу доставили малышку с многочисленными побоями. Правоохранители выяснили, что их нанес ребенку сожитель матери — 25-летний молодой человек. Он систематически избивал девочку. Мать знала об этом, но не сообщала в полицию. Органы опеки не заметили эту ситуацию в семье.
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