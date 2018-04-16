Чадоград и Мегаленд создают день рождения мечты

Одна из самых масштабных площадок детского отдыха Самары расположилась в ТРК Гудок.

Что интересно вашему ребенку? Каким он видит свое будущее? Сможет ли разобраться в современном мире и найти себя? Ответы даст «Чадоград», детский город в миниатюре. Здесь есть свои улицы и здания. Больница, мэрия, МЧС , почта, телецентр, полиция, автодром и даже аэродром с настоящим самолетом. В «Мегалэнде» сосредоточены несколько суперсовременных локаций для развлечений: батутная арена и экстрим парк. Здесь можно весело и с пользой провести выходные и даже устроить самую крутую тусовку для друзей. Найдется все: любимые персонажи и сказочные герои, множество сценариев, разнообразное меню для детей и родителей, праздничное украшение шарами. Маленьким гостям представится реальная возможность попробовать себя в интересных профессиях в максимальном фокусе к деталям, а также пройти по пути супергероев и провести время с любимыми персонажами.

В «Мегаленде» и «Чадограде» приготовили самые разнообразные варианты детского праздника и множество дополнительных услуг, которые сделают его ярче и веселее. Здесь будут рады подарить ребёнку праздник, о котором он мечтал.

Красноармейская 131, ТРК ГудОк 3 этаж 951-11-11 vk.com/megakids_samara http://smr.chadograd.ru smr.megalandpark.ru