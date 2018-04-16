«Ставка сделана»: сколько стоит устроить ребенка в садик?

Устроить в наше время ребенка в детский сад бесплатно и по очереди — это как вытащить счастливый лотерейный билет. Практически невозможно, говорит каждый второй родитель. Заведующие дошкольных учреждений чаще всего молодым родителям твердят одну и ту же фразу: «мест нет, сами понимаете». Под этим «сами понимаете» кроется большой смысл слов в денежном эквиваленте, который варьируется от 30 тысяч и выше. Чаще всего они сами соглашаются на такие условия, но потом ведут бурные дискуссии, что с них взяли деньги. На вопрос: «почему вы не жалуетесь в компетентные органы?», ответ один: «устроили и хорошо, шум поднимем, на ребенке скажется». А что делать тем, у кого нет таких возможностей, но есть необходимость, чтобы ребенок был в садике, пока родители на работе?

В Прокуратуре Дагестана нам сообщили, что все же есть те, кто не остается в стороне и приходит с заявлением, что с них требуют деньги, но и тут возникает проблема.

«Да, такие люди есть, мы реагируем на каждое заявление. Даже если нет основания для заведения уголовного дела, к примеру, если при трудоустройстве в детский сад просят деньги на ремонт учреждения, то мы в административном в досудебном порядке принимаем меры. Есть определенная специфика проверки, как правило оперативным путем, если факт подтверждается, то идет задержание. Конечно, есть и иные способы, но этот наиболее распространённый. Проблема остается, что люди не всегда готовы разглашать свои данные, а без установления конкретного потерпевшего, виновного уголовного дела очень трудно привлечь к ответственности», — рассказывает Младший советник юстиции Татьяна Голубева

Соглашаясь на такие условия, мы потакаем той системе, с которой не согласны. Почему люди бояться говорить о проблеме?

«Разные мотивы бывают, кто-то не хочет ходить на допросы. Кто-то может боится, что негативное отношение будет к ребенку. Мотивы абсолютно разные у людей, но факт остается фактом, что к нам приходят с заявлением, а потом от него отказываются», — подтверждает Татьяна Голубева.

Если вы не хотите сообщать свои данные, то можете воспользоваться горячей линией Прокуратуры Дагестана: 62-84-24.

Бывает и такое, что в детском саду, куда родители планируют отдать своего ребенка, на самом деле нет мест, а нам кажется, что вся система против нас. От чего зависит очередь в детский сад рассказали в Управлении образования Махачкалы.

«В приеме в муниципальное образовательное учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных мест. Очередь зависит от возрастной категории группы, наличия льготы, района расположения предпочитаемых садов, особых возможностей здоровья (специализированные группы), ограничений перечня садов для поиска места. Позиция заявления в очереди рассчитывается автоматически исходя из возраста ребенка на 1 сентября текущего учебного года. На динамику позиции влияют дополнения и изменения в сведениях об очередниках, вносимых в систему при обращении родителей. Если родители представили документы, подтверждающие льготы на детей, зарегистрированных в общей очереди, то автоматически эти дети перемещаются в льготную очередь на соответствующее место (в соответствии с датой регистрации в очереди). Если с подтвержденной и созданной ранее заявки был снят льготный статус, то автоматически эти дети перемещаются в общую очередь на соответствующее место. Подтвержденная заявка, стоящая в очереди перед заявкой заявителя, была удалена, так как ребенок был зачислен в действующую группу другого детского сада. Кроме того, на основании обращений родителей в системе могут быть восстановлены неактивные («замороженные») заявки, а также возвращены в число очередников те, кто уже был направлен на постоянное место в ДОУ, но в силу определенных причин (в т.ч. по медицинским показаниям) отказался от выделенного места. Поэтому позиция в очереди может изменяться в течение всего периода регистрации и подтверждения заявок как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения», — пояснили в Управлении образования

Стоит отметить, если вам все-таки намекают на вознаграждения за прием ребенка в муниципальное дошкольное учреждение, то вы также можете обратиться в Управление образования, который находится по адресу: г. Махачкала, ул. Ярагского, 53.