Аутята, вы куда?

5 345 маленьких жителей Екатеринбурга с ограниченными возможностями здоровья, из которых 804 — инвалиды, распределены между 357 дошкольными образовательными учреждениями города. Причем только в 143 детсадах работают специальные адаптированные программы, по которым учатся 2 838 особенных малышей. Остальные, несмотря на все сложности, занимаются наравне с обыкновенными дошколятами.

В среде воспитателей ходят слухи, что со следующего учебного года в обычные группы в обязательном порядке «подселят» детей-инвалидов. И многие педагоги бегут от этой ноши: боятся не уследить. В городском департаменте образования при этом рапортуют о создании равных условий для всех детей как об одной из главных задач своей работы.

По данным, представленным нашему агентству департаментом, необходимые для работы с особенными детьми кабинеты логопедов, педагогов-психологов, а также сенсорные комнаты и центры психологической разгрузки есть в 132 детских садах. С малышами с аутизмом и вовсе целенаправленно занимаются лишь в трех: на Вторчермете, на Уралмаше и на Сортировке.

По мнению Анны Савельевских-Клещевой, директора АНО «Открытый город», занимающейся помощью детям и подросткам с нарушениями интеллектуального развития и расстройствами аутистического спектра, инклюзия в детских садах необходима. «Когда одного аутичного ребенка приводят в коллектив, он начинает учиться у окружающих и перенимать их положительный опыт. При этом главное условие пребывания такого ребенка в садике — наличие грамотных специалистов. Они должны быть не только морально готовы работать с ним, но и хоть чуть-чуть понимать, что нужно делать в той или иной ситуации. Человеку с улицы этим заниматься нереально».

Анна — не только директор НКО, но и мама 8-летнего Гриши, который выглядит как обычный первоклассник. Он играет с пластмассовым грузовиком, просит у старшей сестры пончик, качается на качелях и любит обниматься. При этом у Гриши серьезное расстройство аутистического спектра. По словам его матери, сейчас мальчик «сильно лучше», чем был ранее.

"В его три года это было что-то с чем-то, — вспоминает Анна. — У него был самый разгар «отката» — это когда ребенок теряет вообще все навыки, которые у него есть. И вот его такого привести в садик — история совершенно нереальная".

Нереально это не столько потому, что такой малыш отстает в развитии или у него все плохо с интеллектом, нет. У него, напротив, с интеллектом все в порядке: Гриша в свои 8 лет спокойно читает на русском и английском. Правда, добиться того, чтобы он делал это без собственного желания, сложно из-за большой проблемы с коммуникацией.

К работе с ребенком с аутизмом должен быть готов не только садик, но и родители детей-одногруппников. Сейчас, по мнению Анны, одна из самых регулярных историй в детских учреждениях — конфликт между родителями. «Вы приводите ребенка в переполненные ясли. Допустим, там уже 20 детей и ваш — 21. На всех — один воспитатель и нянечка, у которой множество хозяйственных дел. И воспитатель не может уследить за всеми чисто физически».

Единственный выход — ждать взросления, считает Савельевских-Клещева, когда дети хоть немного самоорганизуются. Но в случае с аутятами все усложняется: такие дети не начнут сами себя занимать никогда. «Он не будет понимать, как общаться с другими детьми: может толкнуть кого-нибудь, пораниться сам… С ним будут постоянные проблемы. И родителям других детей это, разумеется, не нравится. Даже, несмотря на то, что малыши отлично общаются друг с другом даже без речи. Игрушку протянул — игрушку взял, все хорошо. Важно, чтобы не возникало конфликтов: подрались, покусались. Хотя в яслях это обычное дело».

Автор первого в России фундаментального исследования детского аутизма и первых книг о нем для врачей и родителей, доктор медицинских наук Виктор Каган считает, что инклюзия для аутят — замечательная идея. Главное — не превращать ее в затею, внедряемую в приказном порядке. Это особенно важно в культурах, сродни российской, где толерантное отношение к другим скорее исключение, чем правило.

"Инклюзия постепенно, по капле, конечно, меняет культуру, прививая желание и способность общаться и сотрудничать с отличающимися от нас, а не шарахаться от них, — считает он. — Но мы не можем положить аутичных детей в жертву на алтарь развития культуры — инклюзия должна помогать им. Загонять их рядами и колоннами в инклюзивное образование — дурная затея, которая похоронит под собой хорошую идею".

Фото: скриншот из выпуска №31 медиажурнала «Психотерапия в России».

Персонал, работающий с аутичными детьми, необходимо не только готовить, но и тщательно отбирать. Причем обучать воспитателей должна целая команда: детский психиатр, психолог, педагог дефектолог. «Люди с замашками властных командиров (не умеешь — научим, не хочешь — заставим) для такой работы не годятся, как и люди, считающие детей с отклонениями в развитии уродами», — объясняет Виктор Каган, интервью с которым "Уралинформбюро" представит читателям чуть позже.

Также психолог уверен, что родителей обычных детей непременно надо готовить к инклюзии. При этом их позиция или отношение к этой позиции родителей детей с аутизмом не важно. «Они имеют право думать, как думают, и их информированное согласие — один из залогов успеха инклюзии. Выявление несогласия же помогает, так или иначе, минимизировать ненужные конфликты».

По мнению Кагана, необходимо менять культуру общения в детских учреждениях в целом. Поскольку дошкольники не могут самостоятельно поделить друг друга на «нормальных» и «ненормальных», они легко подхватывают подобное деление от взрослых. И, желая нравиться родителям и воспитателям, подражать им, малыши могут быть очень жестоки к «белым воронятам» и «гадким утятам».

Исправить или изменить эту тактику детского поведения мы вряд ли сможем. Однако нам по силам сделать так, чтобы отношение к особенным людям в корне стало другим. В наших руках находятся все родительские страхи, образовавшиеся от неосведомленности, переживания персонала, работающего с детьми, будущее аутят в социуме. Если мы справимся, в песочницах и в школьных коридорах не будет места травле особенных детей.

Яна БРЫЗГАЛОВА