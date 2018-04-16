Детское автокресло с подушкой безопасности поступило в продажу

Новинка предназначается для детей ростом от 61 до 105 сантиметров. В конструкции кресла предусмотрены две подушки безопасности фирмы Helite и крепежные элементы Isofix с подвижным основанием. Подушки размещены в верхней части кресла — они призваны на 55% снизить силу удара на голову и шею ребенка. Производитель заявляет, что система фиксирует аварию в течение 0,015 секунды, а подушки срабатывают за 0,05 секунды.

Продажи стартовали в Великобритании. Там детское кресло с подушками безопасности стоит 550 фунтов, что по нынешнему курсу составляет около 48 тыс. рублей.

Напомним, по российским законам кресло является обязательным для перевозки детей в возрасте до 12 лет. Штраф за отсутствие детского кресла составляет 3 тыс. рублей.