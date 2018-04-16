В Верхней Пышме подростка, который изнасиловал шестилетнего мальчика, признали невменяемым

Городской суд Верхней Пышмы отправил на лечение в психбольницу четырнадцатилетнего Сашу (имена героев публикации изменены. — Прим. ред.), который летом прошлого года изнасиловал шестилетнего мальчика Ваню. Мама ребенка боялась, что дело замнут, а от действий подростка пострадают другие дети. Женщина рассказывала, что подросток приставал не только к ее сыну.

На Сашу было заведено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ. Но после экспертизы выяснилось, что подросток не осознавал, что творил, у него было психическое расстройство.

— Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Вынесено постановление об освобождении от уголовной ответственности. Назначена принудительная мера медицинского характера — в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в условиях стационара общего типа, — пояснили Е1.RU в суде Верхней Пышмы. Решение суда уже вступило в законную силу.

Мама Вани решением суда недовольна.

— Сейчас этот козел продолжает сидеть в интернете, судя по странице «ВКонтакте», — возмущается мама шестилетнего Вани. — Я была на всех заседаниях. Он молчал. От показаний отказался, когда зачитывали протокол допроса. У нас были свидетели, которые могли подтвердить что он с детства приставал к детям, но следствие решило их не допрашивать, так как ему в любом случае светила психушка. А по его показаниям, он вообще первый раз такое делал.

Ее семье после произошедшего пришлось переехать, бросив дом с огородом, который они купили весной 2017 года.

Также маме изнасилованного ребенка еще пришлось заплатить штраф за то, что она ударила обидчика своего сына.

— У нас финансовые потери со всех сторон (пропал огород, живность, траты на проезды), плюс мне штраф еще 5000 выставили. А он на наши налоги годик «полечится» и выйдет, гад, — не может успокоиться женщина. — Я не хотела платить этот штраф, считаю его незаслуженным. Но приставы кредитную карту арестовали. На днях списали деньги.

Мы подробно рассказывали о той ситуации. Семья шестилетнего Вани переехала на лето в деревню под Верхней Пышмой. По словам мамы, ребенок часто болел и они с мужем решили, что свежий воздух поможет сыну окрепнуть. В соседях у пары жила многодетная семья, в которой было восемь детей разного возраста от 6 до 17 лет. Соседские ребятишки стали приходить в гости к Ване. А потом и Ваня к ним. В один из летних дней четырнадцатилетний подросток надругался над Ваней. Узнав о произошедшем, мама Вани ударила Сашу по лицу. На нее завели административное дело — не уголовное, так как кровоподтек не расценили как вред здоровью.