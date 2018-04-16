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В Некрасовке отметили День космонавтики
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В Некрасовке отметили День космонавтики 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Во Всемирный день космонавтики и авиации в Доме культуры «Заречье» района Некрасовка состоялась познавательная игра «Мы первыми сумели на Земле открыть Вселенной запертые двери!». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Юных гостей ждала познавательная и развлекательная программа. Дети узнали много нового и интересного о космосе, о полетах и знаменитых космонавтах, — пояснил представитель ДК.
Завершилась встреча викториной «Через тернии к звездам», которую провели среди детей и подростков района Некрасовка. (вт)
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