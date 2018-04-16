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В Тольятти полицейский снял шестиклассника с дрейфующей льдины
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В Тольятти полицейский снял шестиклассника с дрейфующей льдины 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Тольятти сотрудник транспортной полиции спас ребенка, который играл на Волге. Мальчик оказался на дрейфующей льдине. Об этом 63.ru сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова.
— Шестиклассник играл на льду. Прыгнул — льдина откололась и начала отплывать от берега. В это время побережье патрулировал наш сотрудник. К счастью, льдина была в зоне досягаемости. Полицейский вытащил ребенка на берег, — рассказала Алла Нечесова.
Мальчика передали родителям. В отношении взрослых составили административный протокол. Им придется оплатить штраф за неисполнение родительских обязанностей.
— Конечно, сейчас наши сотрудники постоянно патрулируют прибрежные зоны, чтобы предотвратить такие происшествия. Дети, к сожалению, не понимают, что игры на льдинах могут обернуться трагедией. Она может перевернуться или далеко уплыть. Поэтому мы просим родителей провести беседы со своими чадами. Им нужно объяснить всю опасность подобных ситуаций. Граждан просим проявить внимательность. Если вы увидите, как дети играют на берегу реки, на льду — не проходите мимо. Скажите, что нельзя так делать, позовите сотрудников полиции, окажите помощь при необходимости, — обратилась к жителям Самарской области сотрудница полиции.
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