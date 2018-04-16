Нижневартовские медики показали детям полезную сказку про «Репку»

Врачи городской детской больницы приняли участие в необычном мероприятии. Вместе с педагогом подготовительной группы врач-эндокринолог переделал сказку «Репка» так, чтобы наглядно показать воспитанникам детского сада «Самолётик» вредная пища может стать причиной серьёзных заболеваний. Так же детям рассказали о пользе овощей и фруктов на примере главной героини сказки — репки.

В Нижневартовске продолжаются мероприятия посвященные «Всемирному дню здоровья». В эти дни медики встречаются с горожанами на разных событиях и в увлекательной форме рассказывают о том, как сберечь своё здоровье.