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Нижневартовские медики показали детям полезную сказку про «Репку»
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Нижневартовские медики показали детям полезную сказку про «Репку» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Врачи городской детской больницы приняли участие в необычном мероприятии. Вместе с педагогом подготовительной группы врач-эндокринолог переделал сказку «Репка» так, чтобы наглядно показать воспитанникам детского сада «Самолётик» вредная пища может стать причиной серьёзных заболеваний. Так же детям рассказали о пользе овощей и фруктов на примере главной героини сказки — репки.
В Нижневартовске продолжаются мероприятия посвященные «Всемирному дню здоровья». В эти дни медики встречаются с горожанами на разных событиях и в увлекательной форме рассказывают о том, как сберечь своё здоровье.
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