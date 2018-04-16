Детский сад на 220 мест планируют построить в новой Москве

Власти Москвы согласовали строительство детского сада на 220 мест в поселке Коммунарка, в составе специализированных помещений детского сада появятся музыкальный и физкультурный залы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В составе жилого комплекса в поселке Коммунарка в скором времени появится дошкольное образовательное учреждение на 220 мест. Двухэтажное здание будет рассчитано на девять групп для детей от 3 до 7 лет», — заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов

Групповые ячейки запроектированы отдельными блоками. В их составе предусмотрены раздевалки, групповые, спальни, буфеты и санузлы. Групповая и спальня в составе групповых ячеек отделены трансформируемыми перегородками и объединяются в единое пространство в период бодрствования детей. Раздевалки оборудованы шкафами, обеспечивающими просушку верхней одежды и обуви детей.

Как говорится в сообщении, в составе специализированных помещений детского сада появятся музыкальный и физкультурный залы, помещение для занятий в кружках. Кроме того, в дошкольном учреждении предусмотрен медицинский блок с кабинетом врача и процедурной, а также кабинеты логопеда и психолога.

«Проект будет создан с учетом особенностей маломобильных групп населения, пол будет сделан из материала, не допускающего скольжения», — добавляется в сообщении.

На территории дошкольного образовательного учреждения появятся девять детских игровых площадок с теневыми навесами и спортивная площадка с покрытиями из резиновой крошки. В рамках благоустройства будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники. Также будут установлены малые архитектурные формы и наружное освещение.