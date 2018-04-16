В продажу поступило первое в мире детское автокресло со встроенными подушками безопасности

Устройство было разработано компанией Maxi Cosi, и продаётся по цене 550 фунтов стерлингов — по текущему курсу это около 49 000 рублей.

Детское автокресло AxissFix Air отличается от остальных удерживающих устройств наличием двух подушек безопасности в ремнях кресла, в плечевой области. В случае аварии подушки раскрываются всего за 0,05 секунды. По словам разработчиков, в их кресле нагрузка на шею ребёнка во время столкновения снижается на 55%. Кресло AxissFix Air расчитано на детей ростом от 61 до 105 см Напомним, в России использование автокресла для перевозки детей до 7 лет является обязательным. Кресло также понадобиться, если чадо, которому от 7 до 11 лет, захочет прокатиться на переднем сидении. При этом при покупке автокресла следует учитывать рост и вес ребёнка. За нарушение данного правила — штраф 3 000 рублей.