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«Чемпионат» запустил проект о детском спорте
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«Чемпионат» запустил проект о детском спорте 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Спортивный портал «Чемпионат» запустил проект «Чемпионат. Дети» в рамках уже существующего раздела Lifestyle. Проект представляет собой подборку полезных материалов для родителей, которые планируют воспитать профессионального спортсмена или дать ребенку хорошую базу по физической подготовке.
Проект поможет при выборе вида спорта, расскажет об актуальных трендах в детском фитнесе и о детском спорте в целом, с привлечением лучших экспертов во всех ключевых видах. Родители смогут взглянуть на подготовку своих детей глазами профессиональных тренеров.
Все материалы будут разбиты на специальные рубрики. Например, раздел «Профессиональные секции для детей» расскажет о том, как вырастить чемпиона. В рубрике «Здоровый образ жизни с детства» можно почитать про популярные и актуальные любительские секции для поддержания здоровья, а их адреса собраны в разделе «Где заняться спортом?». Историям талантливых детей посвящён отдельный раздел «Мотивация».
Проект «Чемпионат. Дети» можно будет найти на портале «Чемпионат» в уже существующем разделе Lifestyle.
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