Рухнувший на детский сад забор принадлежит стадиону «Балтика» 

Рухнувший на детский сад № 71 забор стоит на балансе стадиона «Балтика», сообщает пресс-служба городской администрации.
Как сообщалось ранее, 15 апреля частично обрушилась кирпичная кладка. Под обломками оказалось часть детских горок.
«Территория детского сада по периметру частично огорожена металлическим ограждением и частично — кирпичным. Металлическое ограждение, состоящее на балансе дошкольного учреждения, установлено в 2012 году и находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении администрации.
Сам детский сад располагается в здании довоенной постройки, в группах — 182 воспитанника. Сейчас с детьми гуляют на других прогулочных участках.
Напомним, что на очередном заседании Совета Думы советник губернатора области Вячеслав Генне сообщил, что забор на стадионе «Балтика» будут менять на новый — открывающий обзор на парк.