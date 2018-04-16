Рухнувший на детский сад забор принадлежит стадиону «Балтика»

Рухнувший на детский сад № 71 забор стоит на балансе стадиона «Балтика», сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщалось ранее, 15 апреля частично обрушилась кирпичная кладка. Под обломками оказалось часть детских горок.

«Территория детского сада по периметру частично огорожена металлическим ограждением и частично — кирпичным. Металлическое ограждение, состоящее на балансе дошкольного учреждения, установлено в 2012 году и находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении администрации.

Сам детский сад располагается в здании довоенной постройки, в группах — 182 воспитанника. Сейчас с детьми гуляют на других прогулочных участках.