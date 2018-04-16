В Волгограде ребенка-инвалида чуть не оставили без лекарства за 13,5 млн

Прокуратура через суд заставила облздрав закупить для 16-летней волгоградки-инвалида с редким заболеванием лекарства стоимостью 13,5 миллиона рублей. Два месяца школьника прожила без необходимого препарата, рискуя здоровьем. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, девочка страдает ювенальным ревматозным артритом с системным началом. ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава РФ в декабре 2015 года рекомендовал ей терапию лекарством «Канакинумаб». В месяц школьнице необходимо было выпивать по одному или по два флакона. С января по октябрь 2017 года её бесплатно обеспечивали препаратом, благодаря чему здоровье ребенка улучшилось. Однако в ноябре матери школьницы заявили, что лекарства на складе нет. На месяц девочка осталась без медикамента, несмотря на попытки родителей достучаться до властей. Благодаря судебному решению облздрав закупил лекарство до конца 2018 года на 13,5 миллиона рублей.