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В столице высадился благотворительный «Десант здоровья»
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В столице высадился благотворительный «Десант здоровья» 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Покататься на карусели, полакомиться сладостями и заодно заглянуть к врачу: в Москве прошла благотворительная акция «Десант здоровья». Прямо в парке родителям предложили бесплатный медосмотр для детей, при необходимости назначали лечение и выписывали рецепты. Все организовали так, чтобы юные пациенты не испытывали никакого стресса.
— Ушки, носик, и еще слушали меня. — И что тебе врачи сказали? — Ну, мне надо покупать лекарства.
Злата уносит с осмотра аптечный рецепт, шпатель ЛОРа — говорит, будет лечить дома мягкие игрушки — и свой первый паспорт — медицинский. «Десант здоровья», который высадился на площади Революции, выдает такой документ каждому ребенку после обследования.
"Смотрим, и если острое состояние — назначаем лечение. Ну, и просто профосмотр", — говорит врач-оториноларинголог Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Анна Барташвили.
Терапевт измеряет рост и вес, делает полный осмотр. Оториноларинголог — один из самых востребованных детских врачей: ухо, горло и нос — тройка нарушителей родительского спокойствия.
— Ушки? — Не слышат. — Хотелось бы услышать мнение не только ЛОРа, который в поликлинике, но и еще каких-то других врачей.
За день через «Домик здоровья» проходят до ста маленьких пациентов. Никакой предварительной записи и документов — бесплатное обследование всего за 20 минут. Нет пугающих детей больничных стен и долгих очередей.
"Я считаю, что в таком формате это всегда будет востребовано, потому что между прочим: мы гуляем-отдыхаем, давай-ка посмотрим, что у нас с ребенком", — говорит пресс-секретарь Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Наталья Троицкая.
"Десант здоровья" совместно с фондом «Спеши делать добро» регулярно приезжает в самые разные города России. Помощь узкопрофильных специалистов уже получили больше шести тысяч детей. В Москве благотворительная акция привлекла посетителей не только доступной медициной, но и развлекательной программой: мастер-классы, ярмарка и концерт.
"Безусловно, для граждан это еще и возможность познакомиться непосредственно с деятельностью фонда и повысить кредит доверия к некоммерческим и благотворительным организациям", — говорит телеведущая, основатель Благотворительного фонда «Спешите делать добро!» Оксана Фёдорова.
Карусели, палатки со сладостями и пасхальные декорации: в такой праздничной обстановке можно не только проверить здоровье своих детей, но и поучаствовать в десятках других акций и помочь абсолютно незнакомым людям. Часть средств, собранных в рамках фестиваля «Пасхальный дар», пойдет на благотворительность.
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